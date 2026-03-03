Deschiderea cursurilor de îndrumare duhovnicească din anul 2026 | Mănăstirea Rebra-Parva, Seria a XXIII-a

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului organizează și în acest an două sesiuni de cursuri de duhovnicie pentru clericii din cele nouă protopopiate ale Eparhiei, desfășurate sub forma unor colocvii, cu tematică practică și formativă. Prima sesiune din acest an, respectiv seria a XXIII-a, are loc în perioada 2-5 martie 2026, la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Rebra-Parva, județul Bistrița-Năsăud, iar cea de-a doua sesiune, respectiv seria a XXIV-a, se va desfășura în perioada 9-12 martie, la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, județul Cluj.

Luni, 2 martie, de la ora 14:00, la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Rebra-Parva, în prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a fost deschisă prima sesiune a cursurilor de îndrumare duhovnicească din acest an. Cursurile au început cu o slujbă de Te Deum, care a fost oficiată în biserica așezământului monahal.

În continuare, în sala de conferințe a mănăstirii, Părintele Episcop-vicar Samuel le-a adresat clericilor prezenți un cuvânt de învățătură, sfaturi și îndemnuri duhovnicești.

Marți, 3 martie, clericii au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care le-a adresat un cuvânt de învățătură, sfaturi duhovnicești și îndemnuri pastorale.

La întâlnirea duhovnicească au mai fost prezenți și au luat cuvântul: consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului – preotul Cornel Coprean, care este coordonatorul cursurilor, protopopul de Năsăud – preotul Ovidiu Sermeșan, protopopul de Bistrița – preotul Marius Pintican, protopopul de Beclean – preotul Dragoș Cristian și, în calitate de gazdă, starețul Mănăstirii Rebra-Parva – arhimandritul Chiril Zăgrean.

În cele patru zile de curs, clericii cursanți participă la întregul program liturgic al mănăstirii și vor discuta pe diferite subiecte, dintre care amintim: rolul duhovnicului în societatea de astăzi, importanța spovedaniei și pregătirea pentru spovedanie, raportul dintre spovedanie și împărtășanie, spovedania și duhovnicia în cazuri speciale din punct de vedere religios-moral și psihic, moduri de abordare a penitentului în funcție de categoriile social-morale: tânăr, bătrân, familist, șomer, împătimit etc. În același timp, cursanții vor avea parte și de o serie de discuții practice inițiate de diferiți duhovnici, preoți profesori de la școlile teologice clujene și alți invitați speciali.

În acest an, prelegeri vor susține următorii invitați: vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Clujului – preotul Dumitru Boca, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, arhim. lect. univ. dr. Simeon Pintea, care este și cadru universitar al facultății de teologie, iar în calitate de invitat special al acestor cursuri de duhovnicie, lect. univ. dr. Mihnea Măruță, jurnalist, doctor în filosofie al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și cadru didactic asociat la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul UBB – Departamentul de Jurnalism.

Cursurile au loc de două ori pe an și se adresează clericilor din cele nouă protopopiate ale Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, de pe raza județelor Cluj și Bistrița-Năsăud, fiind coordonate de consilierul administrativ bisericesc, preotul Cristian Baciu, și de consilierul cultural, preotul Cornel Coprean.

A doua sesiune de anul acesta, respectiv a XXIV-a serie, va avea loc în perioada 9-12 martie, la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, judeţul Cluj.

Scopul cursurilor de duhovnicie este de a construi un dialog între duhovnici și preoții cursanți pe subiecte de mare importanță pentru misiunea pastorală.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului