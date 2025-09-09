Deschiderea cursurilor pentru obținerea gradelor profesionale în preoție, seria 110, în Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

În perioada 9-19 septembrie 2025, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, se desfășoară a 110-a serie de cursuri pastoral‑misionare clericale în vederea obținerii gradelor profesionale în preoție, respectiv Definitiv și Gradul II. Participă 40 de clerici din cuprinsul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Seria de cursuri a debutat marți, 9 septembrie, în Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă, prin săvârșirea unui Te Deum. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Prezent la festivitatea de deschidere, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei le-a adresat clericilor participanți un cuvânt de învățătură și a evidențiat importanța acestor cursuri necesare în activitatea fiecărui preot.

La deschidere au mai luat parte: consilierul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Clujului – preotul Cristian Baciu, consilierul cultural – preotul Cornel Coprean, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca – arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, pr. lect. univ. dr. Bogdan Ivanov – cadru universitar al aceleași facultății, coordonatorul acestor cursuri, și secretarul-șef al facultății – pr. Cosmin Trif.

Apoi, de la ora 10:00, în aula facultății, primul curs a fost susținut de IPS. prof. univ. dr. Andrei Andreicuț, cadru universitar al facultății, care le-a vorbit clericilor pe tema „Părintele spiritual şi rolul lui în tămăduirea societăţii bolnave”.

Cursurile pentru obținerea gradelor profesionale în preoție au menirea de a contribui la formarea continuă a clericilor și de a răspunde provocărilor actuale cu care aceștia se confruntă în activitatea pastorală.

Pe parcursul celor două săptămâni de formare, participanții iau parte la o serie de prelegeri și discuții aplicate, susținute de ierarhi și de preoți profesori din cadrul Facultății de Teologie clujene. Totodată, aceștia se alătură programului liturgic desfășurat în paraclisul facultății și susțin meditații pe marginea unor teme de actualitate și interes pastoral.

Miercuri, 10 septembrie, preoții cursanți vor primi binecuvântarea Preasfințitului conf. univ. dr. Benedict, Episcopul Sălajului și cadru universitar al facultății, care va ține o prelegere pe tema „Incursiuni filocalice cu nuanțe pastorale”.

