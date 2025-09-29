Deschiderea oficială a Anului Universitar 2025–2026 la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

Luni, 29 septembrie 2025, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” și-a deschis oficial cursurile noului an universitar, printr-o serie de momente liturgice și academice desfășurate la sediul instituției din Cluj-Napoca.

Ziua a început la ora 10:00, în Paraclisul Facultății, cu oficierea Sfintei Liturghii de către pr. prof. Dumitru Boca, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, cadre didactice ale facultății. Răspunsurile liturgice au fost date de către studenții facultății, care au conferit un plus de solemnitate momentului.

La final, a fost săvârșită slujba de Te Deum, prin care s-a invocat ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu asupra întregii comunități academice. Cu acest prilej, pr. Dumitru Boca a rostit și un cuvânt de învățătură intitulat „Odihna cu Dumnezeu”, pornind de la pericopa evanghelică a zilei. El a arătat că adevărata pace și vindecare a sufletului se găsesc numai prin Hristos:

„Pericopa Evangheliei, pe care tocmai am ascultat-o, este foarte scurtă, formată doar din patru versete, dar este foarte profundă. Este una dintre cele mai mângâietoare chemări ale lui Hristos, din întreaga Evanghelie. Ea este adresată tuturor, fără excepție, celor împovărați de păcate, de dureri, de suferințe, de frământări ale vieții. Este o invitație la vindecare. Hristos nu este doar învățător, ci doctor al sufletelor. Iar odihna pe care o oferă Domnul este pacea interioară a sufletului, împăcarea cu Dumnezeu. (…) Nu putem înțelege viața, suferința și scopul existenței noastre pe pământ fără o relație reală și vie cu Mântuitorul Iisus”.

În încheiere, părintele a arătat că jugul lui Hristos, deși poate părea greu la început, devine ușor atunci când este purtat împreună cu El:

„Poate părea greu la început să ne lăsăm de păcat, să ne rugăm, să postim, să iubim chiar și pe vrăjmași. Dar dacă o facem cu Hristos și pentru Hristos, jugul devine ușor și povara dulce. De ce? Pentru că nu o purtăm singuri, ci Hristos o poartă cu noi. Atunci harul lucrează în noi și ne întărește și ne sporește viața întru El. (…) Într-o lume în care sufletul este apăsat de multe poveri și provocări, Domnul ne face o chemare simplă, dar plină de putere: Veniți la Mine! Dacă răspundem cu pocăință și credință, atunci vom cunoaște adevărata pace și liniște sufletească și ne vom face părtași vieții dumnezeiești”.

De la ora 12:00, în Aula Facultății, s-a desfășurat ceremonia festivă de deschidere a anului universitar 2025–2026. Evenimentul a debutat cu citirea mesajului de binecuvântare transmis de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, de către pr. Dumitru Boca.

În cuvântul său, ierarhul a transmis gânduri de încurajare profesorilor și studenților, subliniind împletirea dintre viața academică și cea spirituală:

„Părintele Mitropolit vă poartă pe toți, deopotrivă dascăli și studenți, în suflet și în rugăciune, și vă transmite, în calitate de studenți teologi, să aveți preocupări spirituale și intelectuale, profesorii dumneavoastră să vă înflăcăreze de dragostea pentru Hristos și pentru semeni, pentru a deveni buni misionari pentru cei din jur, într-o lume care se secularizează și se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. În mod firesc, viața academică și viața spirituală se împletesc la facultatea noastră, deoarece aici nu se transmit doar cunoștințe, ci se modelează caractere, se formează oameni pentru viață, se pregătesc slujitori preacinstitți ai Evangheliei și ai Bisericii”.

Ierarhul i-a îndemnat pe studenți să fie ancorați în studiu și viață duhovnicească, citând cuvintele Sfântului Antonie cel Mare: „Cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească”. Totodată, i-a chemat să trăiască teologia nu ca pe o simplă știință, ci ca pe „o mărturie vie a prezenței lui Hristos în lume”:

„Studiul teologiei nu este complet fără rugăciune, participarea la sfintele slujbe și ascultarea părintelui duhovnic. Teologia nu este izolată într-un turn de fildeș, ci se află în dialog cu cultura, filosofia și arta. Biserica și societatea au nevoie de preoți buni, oameni de cultură care știu să trăiască credința, să asculte nevoile oamenilor și să le vorbească cu blândețe și curăție despre Evanghelie”.

În final, Mitropolitul Andrei s-a adresat în mod special studentilor de anul I:

„Bine ați venit la Facultatea noastră de Teologie, cea mai prestigioasă instituție de învățământ teologic din țară și parte a celei mai mari universități din România. Aici vi se oferă nu doar acces la izvoarele teologiei, ci și șansa de a vă descoperi adevărata vocație. Să nu vă temeți de efort, studiul teologiei cere seriozitate, implicare, perseverență și multă râvnă. Trăiți și mărturisiți credința în viața de zi cu zi, în familie, în comunitate, pe stradă, în orice împrejurare. Fiți misionari buni, cinstiți, sinceri și modele pentru ceilalți tineri. Bunul Dumnezeu să vă ajute tuturor ca începutul acestui nou an universitar să fie prilej de întărire în credință, luminare a minții și deschidere a inimii către slujirea lui Dumnezeu și a aproapelui”.

În continuare, decanul facultății, arhim. prof. univ. dr. habil. Teofil Ția, a adresat un cuvânt de bun venit studenților, subliniind importanța rolului tutorilor de an. El a amintit că, potrivit unor date prezentate la nivelul UBB, România ocupă un loc fruntaș la analfabetism, iar rata de abandon universitar este ridicată.

„Pentru Facultatea noastră este important să știm de ce un student renunță la studii, unde întâmpină dificultăți și în ce mod putem interveni pentru a preveni aceste situații. De aceea, vă rog mai ales pe cei din anul I să țineți mereu legătura cu tutorii de an, pentru ca împreună să putem găsi soluții și să vă putem sprijini”, a spus decanul.

Un moment aparte al festivității l-a constituit prelegerea inaugurală susținută de pr. lect. univ. dr. Bogdan Ivanov, cu tema „Ne mai putem întoarce la Niceea? 1700 de ani de la primul Sinod Ecumenic”. Părintele a subliniat importanța istorică a evenimentului din anul 325, arătând că Sinodul de la Niceea a stat la temelia formării creștinătății, prin definirea dogmelor fundamentale, prin stabilirea unui cadru de unitate și prin colaborarea dintre Biserică și Imperiu, influență care se resimte până astăzi.

În concluzie, pr. Bogdan Ivanov a arătat că Sinodul de la Niceea rămâne până astăzi un reper de unitate și reflecție pentru întreaga Biserică:

„Sinodul de la Niceea rămâne o mare lecție despre cum pot fi rezolvate diferențele teologice prin dialog constructiv și comunicare, fiind chiar și astăzi un moment de referință în dialogul interconfesional. Privit în mod simbolic și în cheia unei teologii a istoriei, Sinodul de la Niceea reprezintă intrarea definitivă a Bisericii în istorie, sau mai precis, în logica ei. Acceptând să facă corp comun cu Imperiul, să-i dea astfel un suflet, unul creștin de data aceasta. În privința prețului plătit, istoria este cel mai fidel și credibil martor și închei, spunând solidar cu afirmația lui Horea-Roman Patapievici că prima universalitate europeană a fost cea creștină, care a fost exprimată pentru prima dată la Sinodul de la Niceea”.

În cadrul festivității, a luat cuvântul și George Gordea, student senator al Facultății, care s-a adresat mai ales bobocilor din anul I, încurajându-i să trăiască cu bucurie și responsabilitate anii de formare teologică:

„Vă spun bun venit celor din anul I și bine ați revenit celor din anii superiori la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. (…) Facultatea noastră nu este doar un loc al cunoașterii, ci și un spațiu al formării sufletești, unde știința se împletește cu credința, iar studiul cu rugăciunea. (…) Ca studenți ai Facultății de Teologie avem o mare responsabilitate, aceea de a învăța nu doar pentru noi, ci și pentru Biserică și pentru oameni. Ceea ce dobândim aici nu trebuie să rămână doar informație, ci să devină mărturie vie, lumină și slujire”.

El i-a îndemnat pe colegii săi să rămână curioși și dornici de adevăr, să se sprijine unii pe alții și să-și trăiască vocația cu credință și curaj:

„Vă încurajez să trăim împreună această perioadă cu bucurie, cu deschidere și cu dorința de a crește atât intelectual, cât și duhovnicește. (…) Să nu uităm că misiunea noastră începe încă de pe băncile facultății. Vă doresc tuturor un an plin de roade, de binecuvântare și de curaj pe calea slujirii lui Hristos”.

Programul a continuat cu ședința Departamentului de Teologie Ortodoxă, urmată de întâlniri ale studenților și masteranzilor cu tutorii de an.

Seara, de la ora 20:00, în Aula Facultății, a avut loc o întâlnire specială a studenților din anul I cu părintele duhovnic, Grigorie Foltiș, și cu reprezentanții organizațiilor studențești. Aceasta a reprezentat un moment de cunoaștere și de orientare spirituală pentru tinerii aflați la început de drum universitar.

Prin rugăciune, cuvânt de binecuvântare, reflecție teologică și dialog academic, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a inaugurat un nou an de formare, reafirmându-și misiunea de a pregăti slujitori ai Bisericii și specialiști în domeniul teologiei, dar și buni mărturisitori ai credinței în societatea contemporană.

Mai multe fotografii AICI.

Foto: Ovidiu Ciobanu