Deschiderea seriei de conferințe „Creștinul în cetate”, inițiate de Asociația Culturală Ortodoxă „Nicolae Ivan”

Asociația Culturală Ortodoxă „Nicolae Ivan”, în colaborare cu Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a deschis joi seara, 5 martie 2026, seria de conferințe „Creștinul în cetate”, care a debutat cu prelegerea intitulată „Războiul nevăzut al creștinului în lumea virtuală”. Evenimentul a avut loc în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă din Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, începând cu ora 18:00.

Tema propusă i-a adus în dialog pe prof. univ. dr. Adrian Papahagi, vicepreședintele Asociației Culturale Ortodoxe „Nicolae Ivan”, și pe lect. univ. dr. Mihnea Măruță, jurnalist, doctor în filosofie al Universității „Babeș-Bolyai” și cadru didactic asociat la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul UBB – Departamentul de Jurnalism.

În deschiderea serii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit un cuvânt de binecuvântare și a subliniat importanța implicării laicilor intelectuali în viața și activitățile Bisericii.

În continuare, jurnalistul dr. Mihnea Măruță a susținut prelegerea intitulată „Războiul nevăzut al creștinului în lumea virtuală”, urmată de dialogul purtat cu prof. univ. dr. Adrian Papahagi și de sesiunea de întrebări și răspunsuri cu cei prezenți la manifestare.

La final, a luat cuvântul președintele Asociației Culturale Ortodoxe „Nicolae Ivan”, prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca și membru al Adunării Naționale Bisericești. Acesta a anunțat activitățile viitoare programate pentru primul trimestru al anului 2026. Următoarea manifestare va avea loc în data de 27 martie 2026, începând cu ora 11:00, la Muzeul Mitropoliei Clujului, situat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, unde va fi organizată o conferință națională dedicată aniversării a 20 de ani de la înființarea Mitropoliei Clujului.

Evenimentul cultural a fost prezentat și moderat de preotul Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului.

„Tema propusă atinge una dintre marile provocări ale prezentului: raportarea creștinului la spațiul digital, la mediul online și la presiunile subtile care modelează conștiințe, mentalități și comportamente. Conferința își propune să ofere ceea ce societatea actuală caută tot mai mult – discernământ, cultură solidă și ancorare teologică, aplicate concret realităților lumii virtuale. (…) Conferința face parte dintr-un demers mai amplu de dialog între credință și societate, oferind participanților ocazia de a înțelege mai bine provocările spirituale ale erei digitale și de a identifica repere ferme pentru o prezență echilibrată și asumată în mediul online”, au transmis organizatorii.

Scurt istoric

Asociația Culturală Ortodoxă „Nicolae Ivan” a fost înființată în anul 2025, însă ideea constituirii unei organizații menite să intensifice misiunea Bisericii în rândul laicilor intelectuali din cuprinsul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului este mult mai veche. Această inițiativă s-a maturizat în ultimii ani, concretizându-se prin binecuvântarea acordată de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Inaugurarea asociației a avut loc în data de 12 decembrie 2025, la Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca.

Asociația poartă numele vrednicului de pomenire Episcop Nicolae Ivan (17 mai 1855 – 3 februarie 1936), reîntemeietor al Eparhiei Clujului (1921). Cu un remarcabil har ctitoricesc, acesta a lăsat posterității o moștenire deosebit de valoroasă, concretizată în edificii și instituții fundamentale pentru viața bisericească și culturală a Transilvaniei: actuala Catedrală Mitropolitană din Cluj-Napoca, Reședința Eparhială, prima Academie Teologică (astăzi Facultatea de Teologie Ortodoxă), Revista „Renașterea”, dar, mai presus de toate, împlinirea unui ideal istoric al românilor ortodocși ardeleni – acela de a avea un ierarh al lor în metropola Transilvaniei.

Destinată laicilor intelectuali și misiunii în mediul academic, Asociația are personalitate juridică de drept privat și funcționează ca entitate neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ și independentă, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care este și președintele onorific al Asociației.

Noua structură culturală este coordonată de prof. univ. dr. Ioan Bolovan, în calitate de președinte, alături de mai mulți vicepreședinți desemnați pentru fiecare dintre cele cinci județe din cuprinsul celor trei Eparhii ale Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Pentru Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în județul Cluj, funcția de vicepreședinte este exercitată de prof. univ. dr. Adrian Opre și prof. univ. dr. Adrian Papahagi, iar pentru județul Bistrița-Năsăud, vicepreședinte este prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta. În perioada următoare urmează să fie desemnați și ceilalți vicepreședinți pentru Episcopia Maramureșului și Sătmarului (județele Maramureș și Satu Mare), respectiv pentru Episcopia Sălajului (județul Sălaj).

„Prin vocaţia sa religioasă, cultural-ştiinţifică, educativă şi socială, Asociația își afirmă angajamentul ferm de a reuni, la nivelul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, toate persoanele dedicate promovării valorilor creștine, apărării demnității Bisericii Ortodoxe Române și susținerii dreptului elevilor de a studia religia în școală. În acest sens, Asociația dezvoltă și sprijină publicații de specialitate, activități de popularizare, manifestări culturale, științifice și expoziționale, implicând autoritățile și opinia publică în răspândirea doctrinei creștine și consolidând cooperarea internă și internațională în domeniul ecumenismului. Totodată, ea menține o legătură constantă cu ierarhia ecleziastică din cadrul mitropoliei și al eparhiilor sufragane, precum și cu instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale implicate în domeniile sale de acțiune, pentru a-și îndeplini obiectivele privind organizarea de manifestări, susținerea publicațiilor religioase, promovarea valorilor creștine, dezvoltarea de proiecte și atragerea de finanțări, participarea la dezbateri publice, facilitarea accesului la burse și premii, consolidarea parteneriatelor naționale și internaționale, precum și creșterea vizibilității activităților sale în societatea civilă, acțiuni menite să contribuie la întărirea solidarității confesionale și naționale”, conform conducerii Asociației.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Dragoș Stroian / Radio Renașterea