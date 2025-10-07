Deschiderea Stagiunii 2025–2026 la Opera Națională Română din Cluj-Napoca

Opera Națională Română din Cluj-Napoca a inaugurat Stagiunea 2025–2026 printr-un eveniment de excepție: premiera operei „Simon Boccanegra” de Giuseppe Verdi, un titlu de referință al repertoriului universal, prezentat pentru prima dată pe scena instituției.

Noua stagiune promite un calendar artistic amplu și divers, care îmbină producțiile clasice cu premiere inedite și proiecte speciale, menite să îmbogățească repertoriul Operei clujene.

Sezonul de toamnă și iarnă aduce în fața publicului spectacole îndrăgite, dedicate sărbătorilor de iarnă: „Spărgătorul de nuci”, „Winter Delights” și „La Bohème”, îmbinând magia baletului cu emoția operei.

Biletele pentru spectacolele lunilor noiembrie și decembrie vor fi disponibile online, pe bilete.ro, începând de vineri, iar de luni, 6 octombrie, și la Agenția de bilete a Operei.

Anul 2026 va aduce publicului două premiere de referință – opera „Romeo și Julieta” de Charles Gounod și baletul „Fântâna din Bahcisarai” de Boris Asafiev – alături de evenimente culturale majore, precum Cluj Chamber Music Festival (ediția a IV-a, în luna mai) și Festivalul Internațional Opera Aperta 2026, care va celebra cea de-a X-a ediție, transformând din nou spațiile emblematice ale orașului în scene dedicate artei lirice.

Interesul publicului pentru stagiunea recent deschisă este unul remarcabil: biletele pentru „Simon Boccanegra” sunt aproape epuizate, confirmând entuziasmul melomanilor față de capodopera verdiană.

Biletele pot fi achiziționate online, pe www.bilete.ro, sau de la Agenția de Bilete a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, situată în Piața Ștefan cel Mare nr. 24, deschisă de luni până vineri între orele 10:30–18:30, sâmbăta între 10:00–12:00 (în zilele cu spectacol) și duminica între 16:30–18:30 (în zilele cu spectacol).

Programul complet al stagiunii poate fi consultat pe www.operacluj.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook și Instagram.

Fondată la 18 septembrie 1919, Opera Națională Română din Cluj-Napoca este prima instituție lirică a României și una dintre cele mai emblematice din Europa. De-a lungul unui secol de activitate, pe scena clujeană au fost prezentate peste 200 de titluri de operă, operetă și balet, ilustrând bogăția și diversitatea repertoriului universal.