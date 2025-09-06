Designeri vestimentari reînvie, în premieră naţională, piese vestimentare istorice din patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei

„Portul popular – noi valenţe şi sursă de inspiraţie” reprezintă o ocazie unică de utilizare, a unei părţi a patrimoniului material (costume populare), ca sursă de inspiraţie şi creaţie pentru 14 designeri vestimentari, consacraţi și emergenți care utilizează frecvent în creaţiile lor diverse motive şi elemente tradiţionale.

Fiecare dintre aceşti artiști au elaborat, pe o perioadă de aproximativ 7 luni, de la începutul lui 2025, ansambluri vestimentare unicat ce au la baza conceptului, obiecte vestimentare, piese ale portului popular, aflate în patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca.

Elemente de unicitate ale proiectului:

Este pentru prima oară când designeri români sunt implicaţi într-un astfel de proiect creativ, de a da viaţă nouă unui obiect de patrimoniu. Este pentru prima oară când un muzeu etnografic din România găzduieşte un astfel de eveniment. Este prima oară când o ţinută primeşte, în cadrul aceleiaşi expoziţii o dublă valoare vestimentară (tradiţională şi modernă).

Intenția prioritară a acestui proiect inedit inițiat de Muzeul Etnografic al Transilvaniei este recontextualizarea filonului tradițional. Ne dorim să aflăm modul în care un veșmânt tradițional cu valoare intrinsecă dovedită, poate fi valorizat cum se cuvine, în societatea actuală și, totodată ar putea fi integrat în construcția unei vestimentații de zi cu zi.

Un proiect inedit care implică designerii români într-un proces de creație corelat, cu piesa de patrimoniu. Aici va fi perceptibilă abilitatea, dar și capacitatea de adaptare la creația cu temă impusă, contrar obișnuințelor fiecăruia de a concepe sau crea. Este despre un fel de a-ți depăși propriile limitări în scopul reactualizării, redefinirii unui obiect cu valoare materială și, deopotrivă, imaterială. (Călina Langa, designer vestimentar și coordonator al proiectului)

Despre designerii implicați:

Maria Amelian stăpânește arta de a crea vestimentație impresionantă atât ca obiect în sine, cât și ca veșmânt dedicat explorării și potențării ființei umane. Cunoaște și ”simte” proporțiile corpului, transformând prin tehnici de manipulare vizuală, imperfecțiunile în ansamblu PERFECT. ”Obiectele” sale nu sunt obiecte, ci ”entități”! Absolventă a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, designerul Teodora Baciu Ilca îşi conturează viziunea în jurul conceptului de slow fashion. Fiecare piesă este gândită să spună o poveste unică, să reziste în timp și să transmită emoție. Integrează în creațiile sale furnituri și imprimeuri originale care transformă fiecare articol într-o expresie autentică a personalității purtătorului. Andra Clițan este designer, cercetător și profesor universitar, este dedicată explorării relației dintre identitate, patrimoniu și inovație prin modă și artă textilă. Andra îmbină meșteșugurile transilvănene cu influențe globale, păstrând vii tehnicile tradiționale și susținând comunități artizanale. De-a lungul carierei, a colaborat cu artizani din România, Filipine, Nepal, Arabele Emirate Unite și alte colțuri ale lumii.

Jessica Durco face parte din noul val de designeri emergenți, în vârstă de 24 de ani. Esența creațiilor tinerei designer este subliniată de elementul manual- prin intermediul pieselor unicat croșetate de ea însăși, rezultând în ansambluri vestimentare presărate cu detalii lucrate minuțios.

Originară din Republica Moldova, Ana Farîma și-a construit parcursul artistic în România. A absolvit programele de licență și master în Design Vestimentar la Arad. A debutat în 2022, cu colecția Suflete, prezentată la Arad Fashion Days. Ulterior, a participat la festivalul Ars Electronica (Linz, Austria), Romanian Design Week (București), Transilvania Fashion Festival (Cluj-Napoca) și altele. Cristina Grama este absolventă a secției modă/design vestimentar a actualei Universități de Artă și Design din Cluj Napoca, din anul 1992. Vestimentație pret -a -porter, costume de scenă, sau piese de gală cu detalii manuale sau couture, toate customizate, reprezintă specialitatea atelierului de creație Vestimod, căruia mintea și mâna Cristinei îi dau viață. Călina Langa face parte dintre primele generații de absolvenți ai prestigioasei prof. univ. dr. Elena Basso-Stănescu, absolvind în 1995 secția modă/ design vestimentar. Doctor în Arte Plastice și Decorative din 2013, Călina execută, în activitatea sa, un balans constant între practica efectivă a creației și teoria dublată de cercetare constantă în studiile modei, domeniu relativ nou în România, cu participări la manifestări internaționale prestigioase. În cadrul acestui eveniment este coordonator și curator.

Diana Anamaria Lazăr este designerul din spatele brandului Rajkumari. Brandul a debutat prin observarea ținutelor femeilor indiene în viața reală și apoi în muzee, acestea fiind principala inspirație pentru creațiile ulterioare. Creațiile sale îmbină dragostea pentru lucrurile vechi cu dorința de a recicla. Cristina Lazăr este absolventă și cadru didactic universitar al Facultății de Arte și Design din Timișoara. A avut mai multe colecții personale prezentate la diferite evenimente naționale și internaționale de profil: Romanian Creative Week(Iași), Soirees de la Mode(București), Festivalul Internațional de Modă (Iași), Timișoara Fashion Week(Timișoara), Festivalul Internațional Transilvania Fashion( Cluj-Napoca), etc.

Luciana Matei vine din vestul țării, cu peste 25 de ani de experiență în domeniu. Veșmintele ei s-au așezat perfect pe siluete de tinere și femei iubitoare de frumos, cântărețe de operă și muzică ușoară, actrițe și vedete de televiziune care au performat pe scene din Viena, Paris, Belgrad, Budapesta și Chișinău, dar și în România, la București, Iași și Timișoara. Una dintre cele mai interesante provocări a fost realizarea unei ținute stilizate cu piese dintr-un costum popular vechi, de peste 60 de ani. Zsolt Popa, de origine sătmărean,este un designer care transmite mereu ceva nou, mesaje importante ce redau colecțiile sale tulburătoare. Creațiile sale îmbină elemente tradiționale și forme clasice, cu cele moderne, cu tăieturi stricte și riguroase, adăugând o notă de extravaganță unor siluete complexe, cu detalii cât mai neobișnuite. Roberta Ritter -designer specializat în design ambiental și vestimentar, absolventă a studiilor de licență și master ale Facultății de Design din Arad în 2025. A participat cu colecții proprii la mai multe festivaluri de modă. Un proiect semnificativ este colaborarea cu artista Irina Rimes, pentru care a creat costumele videoclipului și albumului Origini, inspirat din simbolistica folclorului românesc. Vișovan Anamaria Mihaela este absolventă a studiilor de licență și master în Design Vestimentar la Universitatea de Vest din Timișoara. Creațiile sale au fost prezentate în evenimente prestigioase precum Diploma 2022, Feeric FashionWeek, Transilvania Fashion Festival și Romanian Creative Week. A fost premiată la concursul internațional SuperheroesWanted și a primit bursa Tinere Talente.

Nicolai Vulpe este licențiat al Departamentului Modă/Design vestimentar al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, promoția 2025. Abordează teme variate cu o viziune profund personală și analitică. Caracterizat prin avangardism și inovare, reinterpretează piesele vestimentare statement, fuzionând estetica tradițională cu elemente moderne.

Etapele proiectului “Portul popular – noi valenţe şi sursă de inspiraţie”:

Vernisajul, ca eveniment de lansare a colecţiei, va avea loc la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, joi, 11 septembrie, de la ora 18.

Finisajul, ca eveniment de închidere a expozițieireprezintă o a doua parte a proiectului şi constă în organizarea unei prezentări de modă ce va include creațiile de autor, fără piesele de patrimoniu cu care acestea au făcut corp comun în cadrul expoziției. Finisajul va avea loc în cadru festiv, în data de 25 septembrie, ora 18, în Palatul Reduta al Muzeului Etnografic al Transilvaniei.