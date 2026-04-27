Despre chipul luminos al Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, cu diac.dr Mircea Gheorghe Abrudan

În contextul anului centenar și al solemnului moment al canonizărilor proclamate de Biserica Ortodoxă Română, emisiunea Viața Bisericii aduce în atenția ascultătorilor personalitatea duhovnicească a Sfântului Părinte Paisie Olaru, unul dintre marii părinți ai monahismului românesc, chip al blândeții, al rugăciunii și al înțelepciunii duhovnicești.

Invitatul ediției este Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, diacon și cercetător în cadrul Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, care va contura, din perspectivă istorică și duhovnicească, portretul unuia dintre cei mai iubiți părinți ai Ortodoxiei românești. Dialogul va pune în lumină viața, lucrarea și moștenirea spirituală a Sfântului Paisie Olaru, într-o vreme în care Biserica propune din nou credincioșilor modele autentice de sfințenie născute pe pământ românesc.

O ediție despre memorie vie, despre sfințenie și despre felul tainic în care Dumnezeu lucrează prin oamenii aleși ai neamului nostru.