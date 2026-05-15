Despre Părintele Ioan cel Străin, cu profesorul și cercetătorul Marius Vasileanu

Emisiunea „Cultură, morală, societate” aduce în atenția ascultătorilor, în această săptămână, o temă de mare profunzime spirituală și culturală: universul Rugului Aprins și personalitatea părintelui Ioan Kulîghin, unul dintre cei care au marcat discret, dar decisiv, această mișcare de renaștere duhovnicească de la Mănăstirea Antim.

Invitatul ediției este Marius Vasileanu, profesor, antropolog al religiilor și unul dintre cei de numele cărora se leagă colecția „Arhiva Rugului Aprins”. Dialogul pornește de la apariția unei noi ediții a volumului „Străinul trimis de Domnul. Părintele Ioan Kulîghin, însoțitor duhovnicesc al Rugului Aprins”, publicat recent la Editura Lumea Credinței, cu o prefață semnată de invitatul nostru.

Cartea readuce în atenție figura impresionantă a părintelui Ioan Kulîghin, monah rus refugiat în România în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, devenit unul dintre mentorii spirituali ai cercului de la Antim. Venirea sa providențială, întâlnirea cu intelectualii și monahii Rugului Aprins, dar și mărturia credinței trăite în vremuri de prigoană conturează povestea unui om care a lăsat urme adânci în spiritualitatea românească.

În cadrul emisiunii vom vorbi despre memoria Rugului Aprins, despre rolul părintelui Ioan Kulîghin în formarea duhovnicească a unor mari personalități ale culturii și teologiei românești, despre actualitatea acestor modele spirituale, dar și despre nevoia de redescoperire a liniștii, rugăciunii și discernământului într-o societate tot mai fragmentată.

O ediție despre memorie, credință și întâlniri providențiale, într-un dialog care recuperează nu doar istoria unei mișcări spirituale, ci și sensul profund al căutării lui Dumnezeu în cultura contemporană.