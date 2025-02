Despre pomenirea celor adormiți la Sfinții Cuvioși Iosif Isihastul și Efrem Katounakiotul | Grigore Constantin

Când mi-am propus să abordez această temă a pedagogiei eshatologice dumnezeiești, știam către cine să-mi îndrept atenția. Era cu neputință să nu aduc în actualitate învățătura despre pomenirea celor adormiți a celor doi stâlpi ai Athosului contemporan.

Viețile Sfinților Iosif Isihastul (1897-1959) și Efrem Katounakiotul (1912-1998) au fost centrate în jurul rugăciunii. Nimic fără rugăciune, nimic fără milostenie. Acesta era dictonul Sfântului Iosif Isihastul insuflat tuturor ucenicilor.

Sfântul Efrem Katounakiotul a ucenicit la școala acestuia, a trăit în lumea milostivirii lui Dumnezeu și s-a încredințat pe deplin în rugăciunea de cerere. Sfântul Iosif l-a învățat un model de rugăciune, cu durere și lacrimi, vărsate necontenit pentru sufletele celor adormiți. Așa cum mărturisea, dascălul său ,,avea mare sensibilitate pentru pomenirea celor adormiți, pentru suflete. Ne spunea Gheron Iosif: ,,Mai mult să-i ajutați pe cei adormiți decât pe cei vii! Cei morți nu pot fi ajutați, pe când cei vii pot să facă o milostenie, o altă faptă bună, și astfel își vor ajuta sufletul, pe când cei adormiți așteaptă de la noi”[1].

Sfântul Efrem Katounakiotul a fost înzestrat cu aceeași sensibilitate față de cei adormiți, coborând până în adâncurile iadului pentru a-l mântui pe Starețul său, papa-Nikiforos, trecut la Domnul în 1973. Părintele Nichifor, teban și el la origini, era un om aspru și fără discernământ. Însă de dragul ascultării, Sfântul Efrem Katounakiotul a locuit lângă el 38 de ani, în pofida atitudinii egoiste a Părintelui său. A rămas în ascultare datorită Sfântului Iosif, care l-a îmbărbătat duhovnicește, primindu-l în universitatea vieții duhovnicești ca preot slujitor la Sfântul Vasile, apoi la biserica închinată Cinstitului Inaintemergător.

În clipa când a șovăit, dorind să rămână lângă Sfântul Iosif, aceasta i-a spus categoric: ,,-Nu. N-o să pleci. Monahul care pleacă nu sporește. Unde te-a trimis Dumnezeu, acolo rămâi să te nevoiești. Să rămâi cu smerenie și eu te voi ajuta duhovnicește[2]”.

La Sfântul Iosif Isihastul temelia vieții monahale este ascultarea, iar aceasta a fost prima lecție predată Cuviosului Efrem. Din experiența duhovnicească și cultivarea puterilor sufletești, știa că dacă Părintele Efrem va rămâne în ascultare și smerenie, suportând caracterul dificil al Părintelui Nichifor, Dumnezeu îl va ridica la mari înălțimi duhovnicești.

Astfel, după moartea Starețului său, Sfântul Efrem a primit înștiințare înlăuntrul său că Părintele Nichifor a ajuns în iad. Acela a fost momentul când ucenicul a intrat în adâncurile iadului. A experimentat diferite moduri de rugăciune. A învățat să se roage altfel, până ce a primit înștiințarea că Starețul a fost mântuit.

Sfântul Efrem Katounakiotul a destăinuit acest episod, ca mărturie pentru întreaga omenire, pentru ca omul să se încreadă în puterea rugăciunilor pentru cei adormiți: ,,Multe lacrimi am vărsat pentru Starețul meu, pentru Gheronda Nikiforos, timp de multă vreme. I-am făcut 19 sărindare! Și asta pentru că l-am văzut în vedenie la o distanță în jur de 100 de metri de mine, și în jurul său 5-6 draci încercau să-l prindă în cursă. A fost o descoperire de la Dumnezeu. Între timp am avut în lăuntrul meu o înștiintare că Starețul a ajuns în iad. Înștiințarea lăuntrică pe care am avut-o confirma vedenia. De aceea, am plâns încontinuu. În fiecare zi vărsam foarte multe lacrimi, cu multă durere în suflet. Îmbrățișam Evanghelia și strigam către Domnul: «Mântuiește-l pe Starețul meu». Incontinuu strigam către Dumnezeu, cu lacrimi amare. De la multele lacrimi și de la durere eram în pericol să-mi pierd mințile.

«Milă, Doamne, milă fată de Starețul meu», strigam de mult timp. «Mila Ta o vreau, Doamne, milostivirea Ta, nu dreptatea. Dreptatea Ta în cealaltă viată, la a Doua Ta Venire; acum milă».

Ceea ce zice Staretul Siluan: «Ține-ți mintea în ia și nu deznădăjdui», am aflat-o înainte să-l citesc pe Starețul Siluan. Știind că Starețul meu este în iad pe veci, am intrat și eu în iad și strigam: «Milă, milă». Nu pot povesti câte lacrimi am vărsat.

În aceste rugăciuni insistente către Dumnezeu, răspunsul Lui, prima dată, a fost ca și cum Dumnezeu mi-ar fi spus aspru: «Pleacă». Cu cât se înmulțeau cererile și lacrimile, cu atât mai îngăduitor era răspunsul lui Dumnezeu în rugăciunile mele.

Pe când prima dată răspunsul a fost: «Pleacă… nu se întâmplă nimic…», cu multă asprime, apoi ca și când mi-ar fi zis Dumnezeu: «Ce vrei? Bine, pleacă». Și din ce în ce mai îngăduitor.

Vedeam înspre Starețul Nikiforos o deschizătură. Cu cât înaintam în rugăciune, cu atât se deschidea mai mult. Este ca și cum ți-ar spune Dumnezeu: «Spune, spune, și Eu te ascult; ce vrei? Spune-mi, ce vrei? Pentru Starețul tău? Bine, bine».

Pentru altcineva pentru care mă rugam, n-am văzut niciun rezultat. Este ca și cum ți-ar spune Dumnezeu: «Nu-Mi mai spune nimic; nu poate fi vorba să te ascult». Asta ca să fac o comparație.

Pentru papa-Nikiforos am primit înștiințare prin rugăciune. Am primit înștiințare că a fost mântuit. Bineînțeles, la început a fost foarte anevoios. Însă cu cât înaintam, cu atât îl vedeam mai aproape. Deschideam într-un fel o ușă, se deschideau trei. Deschideam trei uși, se deschideau cinci ș.a.m.d. Am învățat moduri de rugăciune, moduri de străpungere și moduri de contemplare… Pot să dau multe exemple. Nu se pot descrie…

A doua oară îl văd pe Stareț în vedenie, șezând pe un scaun și plângea mult. În jurul lui nu se aflau demoni. Era la vreo 50 de metri de mine. Am continuat rugăciunile cu lacrimi fierbinți. A treia oară, îl văd de această dată pe Stareț lângă mine.

Fiind la un moment dat în extaz, am văzut harul cum mă acoperă. Rugând harul lui Dumnezeu să-l acopere și pe Starețul meu, care era lângă mine, îndată a plecat. De altădată, fiind într-un extaz asemănător și rugându-mă să-l acopere harul pe Stareț, n-a plecat îndată, ci a rămas. A treia oară, a venit harul care l-a acoperit pe Stareț. De un an n-am mai simțit asemenea har!

După înștiințare s-au oprit și lacrimile, și rugăciunea, și ardoarea pentru Staretul Nikiforos, și toate. M-am liniștit întru totul. Rugăciunea a adus rezultatul râvnit. Starețul a fost mântuit! Starețul a pierdut harul și l-a primit după moarte. Eu am văzut marea milă, marea milostivire a lui Dumnezeu față de Starețul meu. L-a mântuit Dumnezeu.

De mult timp nu mai primisem har, astfel încât să mă aflu într-o asemenea stare de har. Și asta poate pentru că de mult timp îl rugam pe Dumnezeu încontinuu în lacrimi să-l ierte pe Staretul Nikiforos, și ziceam: «Și acest păcat, Dumnezeule, să fie asupra mea, și pe celălalt eu să-l plătesc pentru Stareț».

De atunci de când Gheronda a ieșit din iad până acum, foarte puțin har am. Mi-am pierdut lacrimile și au apărut diverse necazuri. Poate în acest fel trebuie să plătesc pentru păcatele aceluia”[3].

Profesorul Gheorgheos Kroustalakis povestește că în această perioadă de maximă tensiune duhovnicească, cu rugăciuni fierbinți către Domnul, l-a vizitat pe Sfântul Efrem. Ca apropiat, știa de aceste lupte și strădanii pentru Părintele Nichifor, fapt care ,,l-au mișcat profund”. Pe marginea acestei experiențe în derulare, profesorul G. C l-a întrebat despre puterea rugăciunii pentru cei adormiți, și dacă aceasta poate mișca într-un fel decizia lui Dumnezeu. Sfântul Efrem i-a pus în lumină situația în care omul poate schimba judecata lui Dumnezeu: ,,Dacă cel adormit nu este într-o stare bună, rugăciunea noastră poate să-l ridice și sus. Dacă este în iad, putem să-l mântuim. Cu Liturghii, cu milostenia, cu parastasele, cu colivele, putem să-l mântuim. Dar un om care este sărac și nu poate să facă o Liturghie, un parastas, poate cu rugăciunea, cu komboskini ( metanierul) să reușească același lucru, adică să mântuire această persoană”[4].

O experiență similară o întrezărim în mărturiile dascălului său, Sfântul Iosif Isihastul. Așa cum ne relatează Cuviosul Efrem Filotheitul, ,,Starețul avea o vară, Eaterina, care atunci când trăia, îi batjocorea pe preoți și pe psalți, îngânând felul cum citeau, cântau sau cum mergeau. Râdea de ei. Deși nu ducea o viață prea plăcută lui Dumnezeu, cu toate acestea Starețul o iubea mult. Nu trecuse mult timp de când părintele Haralambie venise lângă noi, când Starețul aflat că verișoara lui, deși foarte tânără, murise și, desigur, nu cu o moarte bună.În ultimele clipe ale vieții ei Dumnezeu a îngăduit ca să se facă pildă rudenlor ei și astfel să înțeleagă și ele că purtarea Eaterinei nu fusese bună. Astfel, când i-a sosit clipa morții a început să scoată strigăte, să facă diferit de grimase și mișcări ciudate. Și în această stare și-a dat sufletul. Când Starețul a aflat, a început să plângă. Părintele Haralambie s-a mirat de sensibilitatea Starețului. Acesta însă a înțeles gândul său și i-a spus:

– Fiul meu, nu plâng pentru că a murit, ci pentru ca s-a osândit.

Din acea zi Starețul a început să postească necurmat și să se roage pentru vara sa. Mult timp însă a văzut-o în întuneric. Odată, pe când se ruga în coliba sa, a văzut-o aievea pe vara sa urcând din iad spre Cer, plină de bucurie, ținând în mână o cheie și strigând:

– Mare este pentru mine ziua de astăzi! Acum merg în casă luminoasă, în palat strălucit.

-Ecaterina, ce s-a întâmplat?, a întrebat-o Starețul.

-Mare este pentru mine ziua de astăzi!, a strigat din nou.

Aceasta arată că prin multele rugăciuni și posturi ale Starețului Iosif, Ecaterina a fost slobozită din legăturile iadului. Cu adevărat, ,,mult poate rugăciunea dreptului care lucrează”[5].

Sfântul Iosif Isihastul își îndemna ucenicii să se roage cu metanierul pentru cei adormiți. Credea mult în marea milostivire a lui Dumnezeu, în acele ,,pachețele de milostenie”, așa cum numea el fiecare gest făcut pentru sufletele celor adormiți întru nădejdea învierii și a vieții veșnice.

Sfântul Efrem Katounakiotul a moștenit această dragoste pentru întreaga făptură, cu atât mai mult pentru cei adormiți. Îi pomenea necontenit pe toți membri familiei trecuți la cele veșnice. Iar la intervale de timp, primea înștiințare despre sufletele lor: ,,-Eu îl pomeneam pe bunicul, care fusese preot. Am făcut pentru el mulți komboskini și Îl rugam pe Domnul zicând: <Doamne, atâtea Liturghii Ți-a făcut, atâtea spovedanii. Miluiește-l>. Am făcut asta o vreme. Într-o noapte l-am văzut în somn. A fost o vedenie, descoperire de la Dumnezeu. L-am văzut că mă sărută și îmi zice: < Îți mulțumesc, copilul meu. Acum mă aflu într-un loc mai bun!>.

Aceste vlăstare dumnezeiești considerau că noi nu suntem în măsură să judecăm unde vor merge cei care au murit. Condamnau capacitatea falsei intuiții. O socoteau vătămătoare deoarece judecata lui Dumnezeu depășea bariera judecății omenești.

Nu știu dacă avem capacitatea să înțelegem, însă acești sfinți aveau puterea să simtă durerea celor ce se chinuiau în iad, de aceea și rugăciunile aveau o intensitate deosebită. Treceau prin încercări transcedentale, învățau moduri de rugăciune, se sfâșiau trupește postind, căutând mila lui Dumnezeu pentru cei adormiți.

În scrisorile adresate celor din afara Muntelui, Sfântul Cuvios Iosif Isihastul insistă asupra responsabilității celor rămași pe pământ. Insistă asupra unui program de rugăciune pentru cei adormiți, arătând rolul decisiv al sărindarelor: ,,Dacă vreodată, doamna mea, doriți să faceți milostenie, să faceți cu femeia aceea care și-a pierdut fiul. Să nu uitați să plătiți un Sărindar, pentru patruzeci de Liturghii. Cu pomenirile la Sfânta Liturghie îl scoateți din iad și dumneavoastră veți deveni cauza mântuirii și a trecerii lui la Rai. Sfintele Liturghii mântuiesc și scot sufletele din iad”[6].

În alt loc, Sfântul Iosif Isihastul vorbește despre o vedenie care i-a confirmat folosul și stăruința în rugăciune pentru cei adormiți: ,,Odată l-am văzut în vis pe părintele care ne-a botezat pe toți, acasă la mine. Era un om sfânt. Și-a pătrat fecioria. Făcea multă milostenie. În somn îmi zicea: ,,Când eram în viață, eu credeam că numai Sfintele Litirghii pot scoate suflete din iad, dar acum, după ce am murit, am văzut că și rugăciunile pe care le faceți scot sufletele din iad. De aceea, nu încetați a vă ruga pentru sufletele celor morți. Pentru că milostivul Dumnezeu caută continuu motive și rațiuni ca să mântuiască un suflet”[7].

Sfântul Efrem Katounakiotul ne spune că sufletul cel mântuit poate să se roage din Cer și să îi ajute pe cei de pe pământ. El însuși a simțit sprijin după adormirea Sfântului Iosif Isihastul din 1959. Îl vedea ca pe un puternic rugător din Cer. ,,Pe Gheron Iosif îl văd relativ des. Mai ales l-am văzut atunci când aveam multe necazuri. Venea, îl vedeam în somn și primeam putere. Mă sfătuia. Îmi zicea: ,,Nu te întrista; fă răbdare”[8]. În alt loc, același Efrem spune: ,,Sufletul celui adormit știe durerea ta și te ajută și se roagă lui Dumnezeu pentru tine, când îi ceri ajutorul”[9].

Orice rugăciune sau parastas atrage mila lui Dumnezeu. Nimic nu se pierde. Cu atât mai mult străpungerea lăuntrică pentru cei adormiți. Rugăciunea trebuie însoțită cu plâns și nădejde. Cu nădejdea că ,,nici un păcat nu poate birui mila lui Dumnezeu”[10].

Sfinții Cuvioși Iosif Isihastul și Efrem Katounakiotul au iubit atât de mult rugăciunea pentru cei adormiți, încât au putut slăbi porțile iadului, eliberând multe suflete. Când aveau bani, făceau milostenii. Însă rugăciunea a fost principala armă împotriva vrăjmașului, biruindu-l.

