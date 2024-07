Despre rugăciune. Rugăciunea lui Iisus

Despre rugăciune vom vorbi și în această emisiune. Omul este chemat să fie ființă rugătoare, în felul acesta se definește cel mai plenar legătura lui cu Dumnezeu. Rugăciunea are un caracter public (se face la biserică) dar are și un caracter particular (se face acasă sau la chilie). Sfântul Apostol Pavel îndemna: „rugați-vă neîncetat! „ . De-a lungul timpului creștinii au înțeles în mod diferit acest cuvânt dar cei mai mulți au înțeles prin el rugăciunea lui Iisus. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

