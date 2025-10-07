Destine teatrale la Întâlnirile Internaționale de la Cluj

Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca vă invită la cea de-a XIV-a ediție a festivalului Întâlnirile Internaționale de la Cluj, care va avea loc între 9 și 12 octombrie.

În fiecare toamnă, echipa Naționalului clujean dă întâlnire unor personalități de marcă ale teatrului românesc și european, propunându-le câte o temă de reflecție și dezbatere semnificativă pentru specificul celor mai recente premiere ale instituției, dar și pentru actualitatea lumii de dincoace de scenă. Anul acesta, programul celor patru zile de festival s-a constituit sub genericul Destine, iar spectacolele incluse în el ilustrează, fiecare într-un mod propriu și inedit, vulnerabilitatea ființei umane în fața capriciilor sorții, dar și puterea acesteia de a se împotrivi propriei ursite.

Din cele mai vechi timpuri, teatrul s-a folosit de povești, alegorii sau simboluri pentru a le vorbi spectatorilor atât despre adevăruri universale, cât și despre situații și evenimente punctuale. Și astăzi, ca întotdeauna, arta dramatică își afirmă misiunea de a cultiva spiritul critic și solidaritatea comunitară, încurajând publicul să își înțeleagă trecutul, să acționeze în prezent și să își schimbe viitorul. Fiecare dintre cele nouă montări, indiferent că au avut premiera recent sau că au fost create în timpul restricțiilor pandemice, fiind, acum, reinventate într-un context socio-cultural diferit, probează această superputere a teatrului, într-o lume în care existența lui pare tot mai necesară.

În Studioul Euphorion, Întâmplări în irealitatea imediată, după Max Blecher, în regia lui Tudor Lucanu, redă printr-un filtru suprarealist dezintegrarea unei conștiințe atacate de boală și durere. Drama 20 de ani în Siberia, inspirată de scrierile autobiografice ale Aniței Cudla și regizată de Sorin Misirianțu, este o mărturie a suferinței pe care o provoacă sistemele dictatoriale, dar și o pledoarie pentru credință și perseverență. Pe de altă parte, Schindler, spectacol în două personaje, scris și regizat de Dragoș Pop, abordează distanța dintre generații într-o cheie irezistibil de comică, totodată jucându-se abil cu măștile sociale și cu potențialul lor de a ne amăgi. Într-un registru cu totul diferit, Ghilgameș, creat de performerul și regizorul turc Çağlar Yiğitoğulları după Epopeea lui Ghilgameș, esențializează poetic și filosofic lupta omului cu moartea, într-o călătorie performativă la capătul căreia împăcarea cu sine devine un gest eroic.

La Sala mare, Demonii. Spovedania lui Stavroghin, regizat și adaptat de Tudor Lucanu după romanul dostoievskian, oferă o imagine sumbră a consecințelor radicalismului ideologic și pulsiunilor amorale care îl alimentează. În Minunata lume nouă a domnului Harpagon de Michele Santeramo, în regia lui Roberto Bacci, avarul lui Molière reușește o evadare spațio-temporală în lumea noastră, unde se reinventează drept un afacerist bombastic, ale cărui tranzacții „neconvenționale” dezvăluie abisurile depravării umane. Prin Șase personaje în căutarea unui autor de Luigi Pirandello, regizorul Tudor Lucanu deconstruiește scenic distincțiile formale dintre ficțiune și realitate, dând voce unor vieți de cerneală incomplete. Cartoforii de N.V. Gogol, în regia lui Ionuț Caras, ne invită într-un han din Rusia țaristă, unde suntem martorii escrocheriilor din lumea sordidă a jocurilor de noroc.

La Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei se joacă spectacolul în două părți 9 RUȘINI și alte tablouri scandaloase din istoria recentă a României (co-producție Create.Act.Enjoy şi Teatrul Naţional Cluj-Napoca), pe texte de Cosmin Stănilă, Sașa Ceban și Ionuț Caras, în regia celui din urmă și a întregii echipe – o cronică episodică a metehnelor societății românești.

Pe lângă producțiile Teatrului Național, spectatorii noștri vor putea vizita o expoziție (realizată în colaborare cu Laboratorul de Teatrologie Digitală al Facultății de Teatru și Film) și două instalații realizate în parteneriat cu Reactor de creație și experiment, fiind de asemenea așteptați și la conferința organizată de Asociația Internațională a Criticilor de Teatru împreună cu Școala doctorală a Facultății de Teatru și Film din cadrul UBB Cluj: Film, video, tehnologie digitală și inteligență artificială pe scena teatrului. Această din urmă secțiune a Întâlnirilor va avea loc în Sala Club a Colegiului Academic, iar prezentările vor fi susținute în limbile engleză și franceză.

Sperăm, așadar, ca noua ediție IIC să ne aducă din nou împreună, într-un cadru cultural deschis, în care să ne reevaluăm prejudecățile, să chestionăm orice formă de autoritate politică sau morală, să înțelegem natura iluzorie a certitudinilor și să ne acceptăm responsabilitatea în raport cu istoria care acum se scrie.

joi, 9 octombrie 2025

ora 17:00, Studio Euphorion – ÎNTÂMPLĂRI ÎN IREALITATEA IMEDIATĂ, după Max Blecher | regia: Tudor Lucanu

ora 19:00, Foaier, Rang II Vernisajul instalațiilor REZILIENȚII și SONAR: Decolarea unei memorii colective | în parteneriat cu Reactor de creație și experiment

ora 19:00, Foaier, Rang II – Vernisajul expoziției: ZECE DESTINE ÎMPLINITE PE SCENA TEATRULUI NAȚIONAL

ora 19:30, Sala Mare – DEMONII. SPOVEDANIA LUI STAVROGHIN, după F.M. Dostoievski | regia: Tudor Lucanu

vineri, 10 octombrie 2025

ora 16:00, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei – 9 RUȘINI și alte tablouri scandaloase din istoria recentă a României (I) | dramaturgia: Cosmin Stǎnilǎ, Saşa Ceban, Ionuț Caras | regia: Ionuț Caras și echipa

ora 18:00, Studio Euphorion – 20 DE ANI ÎN SIBERIA, după Anița Cudla | regia: Sorin Misirianțu

ora 20:00, Sala Mare – MINUNATA LUME NOUĂ A DOMNULUI HARPAGON de Michele Santeramo | regia: Roberto Bacci



sâmbătă, 11 octombrie 2025

ora 16:00, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei – 9 RUȘINI și alte tablouri scandaloase din istoria recentă a României (II) | dramaturgia: Cosmin Stǎnilǎ, Saşa Ceban, Ionuț Caras | regia: Ionuț Caras și echipa

ora 18:00, Studio Euphorion – SCHINDLER de Dragoș Pop | regia: Dragoș Pop

ora 20:00, Sala Mare – ȘASE PERSONAJE ÎN CĂUTAREA UNUI AUTOR de Luigi Pirandello | regia: Tudor Lucanu

duminică, 12 octombrie 2025

ora 17:00, Studio Euphorion – GHILGAMEȘ | scenariu de Çağlar Yiğitoğulları, inspirat de Epopeea lui Ghilgameș | regia: Çağlar Yiğitoğulları

ora 19:30, Sala Mare – CARTOFORII de N.V. Gogol | regia: Ionuț Caras

CONFERINȚA* Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru

FILM, VIDEO, TEHNOLOGIE DIGITALĂ ȘI INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ PE SCENA TEATRULUI



vineri, 10 octombrie

ora 09:00, Sala Club a Colegiului Academic, UBB Cluj

ACTORIA ȘI REGIA DE TEATRU ÎN ERA INTELIGENȚEI ARTIFICIALE

moderator: Ioan Pop-Curșeu

sâmbătă, 11 octombrie

ora 09:00, Sala Club a Colegiului Academic, UBB Cluj

STUDII DE CAZ

moderator: Oana Cristea Grigorescu

duminică, 12 octombrie

ora 09:00, Sala Club a Colegiului Academic, UBB Cluj

LUMILE INTERNETULUI/TEATRALITATE ȘI INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

moderator: Ștefana Pop-Curșeu