Dezbatere și prezentare de carte la Memorialul Gherla

Vineri, 7 noiembrie, de la ora 18:00, Memorialul Gherla găzduiește o dezbatere și o prezentare de carte ce poartă un titlu provocator: „Mitropolitul Bartolomeu Anania și reeducarea de la Aiud – istoria unei controverse memoriale”.

Invitatul principal este istoricul Dragoș Ursu, autor al volumului „Reeducare și represiune în comunism. O istorie politică a închisorii Aiud”, apărut la Editura Corint, o lucrare care explorează în profunzime mecanismele ideologice, politice și umane ale fenomenului de reeducare din închisorile comuniste.

Împreună cu Nicoleta Pălimaru, cercetător și om de cultură, autorul va aduce în discuție o serie de întrebări incomode, dar necesare:

Cine a fost cu adevărat părintele Bartolomeu Anania în anii detenției de la Aiud? Cum a privit el procesul de reeducare? Ce rol a avut în „limpezirea teologică” a celor din jur? Și cum s-au născut, mai târziu, controversele legate de această perioadă?

Moderatorul întâlnirii va fi protosinghelul Grigorie Benea, inițiatorul Memorialului Gherla, un loc care a devenit, în ultimii ani, spațiu de dialog între istorie, memorie și credință.

Dragoș Ursu avertizează asupra unei capcane în care pot cădea cercetătorii: tentația de a folosi memorialistica fostelor închisori ca pe o sursă unitară de adevăr, uitând că fiecare mărturie poartă subiectivitatea propriului destin. „Pericolul”, spune istoricul, „este acela de a tocmii pe acest temei tribunale ale memoriei, chemate să împartă dreptatea.”

Evenimentul de vineri se anunță, așadar, nu doar o lansare de carte, ci o lecție de onestitate intelectuală și de curaj.