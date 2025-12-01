Diabetul, o provocare a societății moderne

Într-o nouă ediție a rubricii „Cultura Vieții”, vă propunem un dialog dedicat unuia dintre cele mai răspândite diagnostice ale vremurilor noastre: diabetul. Invitată este Dr. Georgiana Delia Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca.

Discuția aduce claritate asupra cauzelor și mecanismelor bolii, semnelor care anunță instalarea diabetului și importanței depistării precoce. Invitata explică, într-un limbaj accesibil, cum pot fi prevenite complicațiile, care sunt obiceiurile ce favorizează dezechilibrele metabolice și ce înseamnă o abordare corectă a monitorizării glicemiei.

Prin această rubrică, „Cultura Vieții” își continuă misiunea de a oferi informații esențiale pentru o viață sănătoasă, echilibrată și responsabilă.