Dialog cu pr. lect. univ. dr. Gabriel Noje: înțelesurile cererii „Sfințească-se numele Tău”

În noua ediție a emisiunii „Cultură, morală, societate”, dialogul cu pr. lect. univ. dr. Gabriel Noje, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, continuă aprofundarea rugăciunii domnești „Tatăl nostru”, oprindu-se asupra primei cereri: „Sfințească-se numele Tău”.

Părintele invitat explică faptul că această cerere vorbește despre sfințenia numelui lui Dumnezeu, ca izvor al oricărei sfințenii. Dumnezeu este „agentul” sfințeniei, Cel din care aceasta izvorăște, iar formularea rugăciunii are un rol estimativ: noi recunoaștem și mărturisim că numele Său este Sfânt prin excelență.

În același timp, părintele Gabriel Noje subliniază că expresia este formulată la diateza pasivă, ceea ce arată că subiectul nu este cel care face acțiunea, ci cel asupra căruia se lucrează. Astfel, nu noi „sfințim” numele lui Dumnezeu, ci cerem ca El Însuși să-Și arate sfințenia în lume.

Potrivit Vechiului Testament, atunci când credinciosul spune „Sfințească-se numele Tău”, el cere lui Dumnezeu să intervină în istorie, să-Și descopere voia și planurile Sale și să Se facă cunoscut prin faptele Sale mântuitoare.

Această ediție aprofundează, așadar, sensurile teologice și biblice ale unei cereri fundamentale, invitând ascultătorul la o înțelegere mai profundă a rugăciunii „Tatăl nostru”.