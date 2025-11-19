Dialog despre sindromul metabolic cu Dr. Georgiana Delia Ciuca

În cadrul rubricii Cultura vieții, Radio Renașterea vă propune un dialog cu Dr. Georgiana Delia Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca. Tema discuției este sindromul metabolic, o afecțiune complexă care reunește hipertensiunea arterială, tulburările metabolismului glucozei, dislipidemia și creșterea în greutate, în special la nivel abdominal.

Invitata explică modul în care apare sindromul, factorii favorizanți – de la alimentația dezechilibrată și sedentarism, până la stres și predispoziție genetică – și riscurile serioase pe care le implică, precum bolile cardiovasculare și diabetul.

Materialul oferă recomandări practice pentru prevenție și control, subliniind importanța colaborării dintre pacient și medic, a evaluărilor periodice și a adoptării unui stil de viață sănătos.