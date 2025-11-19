Radio Renașterea

Dialog despre sindromul metabolic cu Dr. Georgiana Delia Ciuca

nov. 19, 2025

În cadrul rubricii Cultura vieții, Radio Renașterea vă propune un dialog cu Dr. Georgiana Delia Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca. Tema discuției este sindromul metabolic, o afecțiune complexă care reunește hipertensiunea arterială, tulburările metabolismului glucozei, dislipidemia și creșterea în greutate, în special la nivel abdominal.

Invitata explică modul în care apare sindromul, factorii favorizanți – de la alimentația dezechilibrată și sedentarism, până la stres și predispoziție genetică – și riscurile serioase pe care le implică, precum bolile cardiovasculare și diabetul.

Materialul oferă recomandări practice pentru prevenție și control, subliniind importanța colaborării dintre pacient și medic, a evaluărilor periodice și a adoptării unui stil de viață sănătos.

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/pr-robert-kovacs/" target="_self">Pr. Robert Kovacs</a>

Pr. Robert Kovacs

Absolvent al studiilor de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Doctor în Teologie, din anul 2024. Redactor la Radio Renașterea și preot paroh la Parohia Ortodoxă „Sfântul Silvestru” din Cluj-Napoca.

