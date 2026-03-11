„Dialog despre viață” | interviu cu dr. Rădeanu Iulia Maria, fondatoarea Asociației Generații Iubite și Ocrotite

„Dialog despre viață”, eveniment de reflecție și întâlnire la Cluj-Napoca

Într-o lume în care întrebările despre sens, credință și responsabilitatea față de viață devin tot mai prezente, comunitatea clujeană este invitată la un eveniment special de reflecție și dialog. Luni, 30 martie 2026, de la ora 18:00, la Opera Națională Română din Cluj-Napoca va avea loc întâlnirea intitulată „Dialog despre viață”, o seară dedicată mărturiilor, reflecțiilor și experiențelor care pun în lumină valoarea și frumusețea vieții.

Invitată specială a evenimentului va fi Andreea Marian, iar invitat de onoare este părintele arhimandrit Iustin Miron, starețul Mănăstirii Nicula, unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici ai Transilvaniei. Atmosfera întâlnirii va fi completată de momente de interpretare psaltică, oferite de Grupul Psaltic „Sfânta Casiana Imnografa”, alături de grupuri psaltice ale mănăstirilor Nicula, Oașa și Găbud, care vor aduce publicului frumusețea și profunzimea cântării bisericești.

Despre semnificația și organizarea acestui eveniment am stat de vorbă cu dr. Rădeanu Iulia Maria, fondatoarea Asociației Gio, una dintre organizatoarele întâlnirii. Ideea evenimentului a pornit din dorința de a crea un spațiu în care oamenii să poată reflecta împreună asupra valorii vieții și asupra responsabilității pe care fiecare o are față de cei din jur. Alegerea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca nu este întâmplătoare, fiind un loc emblematic al culturii clujene, capabil să aducă împreună oameni din medii diferite, uniți de dorința de a asculta și de a dialoga.

Prezența Andreei Marian, invitată specială a serii, va aduce în fața publicului o mărturie personală despre credință și despre puterea de a descoperi sensul vieții chiar și în momentele dificile. De asemenea, părintele arhimandrit Iustin Miron va oferi o perspectivă duhovnicească asupra temei propuse, vorbind despre importanța credinței și despre responsabilitatea creștină față de darul vieții. Momentele muzicale vor avea un rol aparte în atmosfera întâlnirii, cântările psaltice aducând liniște și profunzime unei seri în care dialogul și reflecția se împletesc cu frumusețea artei.

Evenimentul se adresează tuturor celor care doresc să participe la o întâlnire despre viață, credință și responsabilitate, fie că sunt tineri, familii sau persoane interesate de dialogul dintre experiența personală și valorile creștine. Organizatorii își doresc ca această întâlnire să devină un prilej de apropiere între oameni și de redescoperire a valorilor care dau sens vieții și comunității. Cei care doresc să participe sunt așteptați la o întâlnire care își propune să readucă în centrul atenției valoarea vieții și puterea dialogului sincer dintre oameni.

Vă invităm să ascultați mai multe informații despre eveniment, în interviul de mai jos.