Dialog între voce și pian: Melody Moore și Markus Hadulla, într-o seară dedicată liedului la Toamna Muzicală Clujeană

Filarmonica de Stat „Transilvania” continuă ediția 2025 a Festivalului Toamna Muzicală Clujeană cu o seară de excepție dedicată artei liedului german.

Joi, 23 octombrie 2025, de la ora 19:00, în Sala Héritage a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, publicul este invitat la un recital susținut de soprana Melody Moore și pianistul Markus Hadulla, doi artiști de renume internațional. Programul serii reunește trei cicluri de lieduri emblematice – Wesendonck Lieder de Richard Wagner, Rückert Lieder de Gustav Mahler și Hermit Songs de Samuel Barber – propunând o incursiune sonoră în lumea sensibilității romantice și a poeziei muzicale moderne. După succesul înregistrat în deschiderea stagiunii aniversare a Filarmonicii, unde a interpretat rolul Leonora din Fidelio de Beethoven, Melody Moore revine în fața publicului clujean într-un format cameristic, ce pune în valoare rafinamentul expresiei și dialogul subtil dintre voce și pian. Conceput ca un recital de echilibru între introspecție și forță interpretativă, concertul oferă o perspectivă amplă asupra diversității stilistice a liedului european.

Melody Moore – o voce a scenei lirice internaționale

Soprana americană Melody Moore se afirmă pe marile scene ale lumii ca o artistă complexă, cu o carieră impresionantă în repertoriul de operă și lied.

A interpretat roluri de referință în Aida, Tosca, Madama Butterfly, Cavalleria Rusticana, Salome, Don Giovanni sau Der fliegende Holländer, în teatre lirice din Houston, San Francisco, Los Angeles, Montréal, Londra și Berlin. Colaborările sale discografice includ înregistrări la casa de discuri Pentatone, cu producții semnate de dirijori precum Donald Runnicles, Edo de Waart și Patrick Summers.

Markus Hadulla – un maestru al acompaniamentului vocal

Pianistul german Markus Hadulla, născut la Köln, este unul dintre cei mai apreciați interpreți de lied ai generației sale.

A concertat pe scene prestigioase precum Carnegie Hall, Concertgebouw Amsterdam, Wigmore Hall Londra, Teatro La Fenice Veneția și Philharmonie Berlin, colaborând cu artiști renumiți din lumea muzicii vocale. Profesor la Universitatea de Muzică și Arte Performative din Viena, Markus Hadulla este recunoscut pentru subtilitatea acompaniamentului și pentru proiectele sale dedicate promovării liedului romantic german.

Biletele pentru recital pot fi achiziționate online de pe entertix.ro și myticket.ro, de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318), sau cu o oră înainte de începerea concertului, în limita locurilor disponibile.

Festivalul Toamna Muzicală Clujeană 2025 este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția AFCN, care nu este responsabilă de conținutul evenimentului sau de modul în care rezultatele vor fi utilizate.