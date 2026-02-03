Dialog simfonic între clasicism și romantism, pe scena Colegiului Academic clujean

Filarmonica de Stat „Transilvania” invită publicul meloman la un concert simfonic în sala Auditorium Maximum a Colegiului Academic, vineri, 6 februarie 2026, de la ora 19.00. Orchestra Filarmonicii clujene va evolua sub bagheta dirijorului Andrei Feher, iar solistui serii va fi pianistul Florian Mitrea. Programul cuprinde lucrări reprezentative din repertoriul simfonic european: Concertul nr. 3 pentru pian și orchestră, în do minor, op. 37 de Ludwig van Beethoven, Lebăda din Tuonela, op. 22, nr. 2, de Jean Sibelius, și poemul simfonic Moarte și transfigurație, op. 24, de Richard Strauss. Dirijorul Andrei Feher se bucură de o carieră internațională solidă, cu numeroase colaborări cu orchestre de prestigiu din Europa, Canada și Asia, fiind în prezent director muzical al Orchestre Classique de Montréal. Solistul serii, Florian Mitrea, este absolvent și profesor al Royal Academy of Music din Londra, laureat al unor importante concursuri internaționale și invitat constant pe scene de renume din întreaga lume. Concertul se înscrie în stagiunea curentă a Filarmonicii de Stat „Transilvania” și oferă publicului clujean o seară de muzică simfonică de înalt nivel artistic, reunind creații reprezentative ale clasicismului și romantismului european.