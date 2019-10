Dileme traductologice în ediţiile Sfintei Scripturi, dezbătute la conferinţa preoţilor din Protopopiatul Năsăud

Preoții din Protopopiatul Năsăud s-au întrunit marţi, 8 Octombrie 2019, în cadrul Conferinței preoțești de toamnă prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Mitropolitul Clujului a fost însoțit de la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului de pr. vicar Iustin Tira, de consilierul pe probleme de misiune și protocol, arhid. Claudiu Grama și de diac. lect. univ. dr. Olimpiu-Nicolae Benea, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. La această întâlnire a participat şi preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, domnul Emil Radu Moldovan.

Conferința s-a desfășurat la Centrul Misionar de Tineret “Pr. Prof. Ioan Bunea” din Sîngeorz-Băi și a fost precedată de o slujbă de Te-Deum săvârșită în biserica din stațiune, cu hramul “Schimbarea la Față”.

Ședința propriu-zisă a avut loc în sala de conferințe a Centrului misionar și a debutat cu cuvântul de bun venit al pr. Ioan Dâmbu, protopopul Ţării Năsăudului.

În continuare, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei a vorbit despre importanţa întâlnirii prilejuită de proclamarea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2019 ca An omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) şi An comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti. În acelaşi timp, Înaltpreasfinţia Sa a adresat un îndemn la lecturarea Sfintei Scripturi, făcând apel atât la cuvântul scripturistic (In. 5, 39; Evr. 1, 1-2), cât şi la literatura patristică, prin trimitere la opera Sfântului Efrem Sirul.

În cele ce au urmat, părintele diac. lect. univ. dr. Olimpiu-Nicolae Benea a conferenţiat pe tema: „Dileme traductologice în ediţiile Sfintei Scripturi: Nicodim Munteanu (1944) şi Iustin Moisescu (1982). O diagnoză în contextul traducerilor româneşti”. Prelegerea sa a surprins aspectele importante din viaţa şi activitatea, tipografică şi editorială, a celor doi Patriarhi cărturari, mari personalităţi ale Bisericii Ortodoxe Române. Discuţiile purtate apoi pe marginea temei prezentate au evidenţiat necesitatea întoarcerii la textul Sfintei Scripturi şi importanţa utilizării cuvântului scripturistic în predicile duminicale şi ocazionale.

În încheiere, pr. vicar Iustin Tira a adus la cunoștința preoților prezenţi problemele de ordin administrativ, iar Înaltpresfinţitul Părinte Andrei a concluzionat că Patriarhii Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu, evocaţi în cadrul conferinţei preoţeşti, sunt personalităţi-reper ale culturii teologice româneşti.