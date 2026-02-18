Din anul școlar 2026–2027: înscrieri la clasa a V-a la Școala „Sfântul Stelian”

Școala Primară „Sfântul Stelian” din Bistrița își extinde oferta educațională pentru anul școlar 2026–2027, anunțând școlarizarea elevilor în clasa a V-a, la nivel gimnazial.

Noua clasă va funcționa într-un cadru educațional orientat spre calitate și siguranță, fiind disponibile 25 de locuri. Înscrierea este deschisă inclusiv elevilor proveniți din alte unități de învățământ care doresc să își continue parcursul gimnazial în cadrul acestei instituții.

Oferta educațională include program intensiv de limba engleză, menit să sprijine dezvoltarea competențelor de comunicare și pregătirea pentru etapele următoare ale formării academice, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și responsabilitate, în strânsă colaborare cu familia. Activitățile extracurriculare completează formarea academică și contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor.

Activitatea școlii se desfășoară în cadrul Centrului social-educativ „Grigore Pletosu”, situat pe strada Alexandru Odobescu nr. 4, într-un spațiu modern, organizat pentru nevoile elevilor. Instituția funcționează pe principiul subordonării ierarhice și al ascultării canonice față de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Pentru informații și înscrieri, cei interesați pot lua legătura cu prof. înv. primar Matei Irina, director, la numărul 0747 088 826, sau cu pr. prof. Mudure-Iacob Tudor, director general, la numărul 0745 374 102.