„Din credință ne vine tăria care ne ajută” „| ILIE LAZĂR (AUDIO)

Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră! (Romani14:19)

Marea Sărbătoare a Sfântului Prooroc Ilie, sărbătorită în data de 20 iulie, are o semnificație aparte pentru invitatul nostru, dl ILIE LAZĂR, pentru că în anul 1999 domnia sa a ctitorit Mănăstirea ce poartă hramul Sfinților Ilie și Lazăr, în localitatea clujană Cristorel (com. Așchileu).

Un moment special sufletește a fost în Sâmbăta lui Lazăr, când am fost bucuroși să-l primim pe ÎPS Andrei, care mereu vine să slujească Sfânta Liturghie, când sărbătorim hramul Mănăstirii. Important este să avem cât mai multe momente de bucurie și sufletești, nu doar sportive. Din credință ne vine tăria care ne ajută”, ne spune dl Ilie Lazăr. De altfel, credința, munca și perseverența l-au însoțit întreaga viață, atât în anii în care a practicat sportul de performanță, cât și acum, ca profesor de sport în cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Npoca și ca și coordinator al grupei de juniri ai fotbalului clujan CFR.

În ciuda multor dificultăți materiale și birocratice, astăzi poate spune cu tărie că nu este o bucurie mai mare pentru el decât cea traită când vizitează mănăstirea. A făcut-o din banii câştigaţi în fotbal iar gestul său este unul de mulţumire către Dumnezeu, pentru cariera pe care a avut-o.

Este o mulţumire pentru tot ce am realizat. Am vrut să-i mulţumesc lui Dumnezeu că din nimic am realizat ce am realizat. Eu nu speram să joc în Liga a 4-a şi am ajuns şi în naţionala României, am trei selecţii şi un gol. Eu, un ţăran din zona Băişoara… Printr-o minune am reuşit să răzbat.