„Din tezaurul colindului românesc” – Ansamblul „Icoane”, la Moara de Pădure

Duminică, 7 decembrie 2025, comunitatea din Moara de Pădure – Muntele Săcelului – Frăsinet se pregătește pentru un moment de lumină și tradiție în prag de sărbători. După Sfânta Liturghie oficiată în biserica filiei, cu hramul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, credincioșii vor primi colinda Ansamblului de Muzică Tradițională Românească „Icoane”, coordonat de prof. univ. dr. Ioan Bocșa.

Considerat un reper în cercetarea și interpretarea cântului vechi românesc, Ioan Bocșa a reușit, de-a lungul deceniilor, să păstreze autenticitatea colindelor și doinelor culese din satele de munte și de pe văi. Rigoarea, fidelitatea față de izvor și respectul pentru tradiția nepieritoare fac ca repertoriul său și al ansamblului „Icoane” să fie o mărturie vie a frumuseții muzicii noastre strămoșești.

Tinerii din grupul „Icoane” duc mai departe această moștenire, redând publicului colinde rare, păstrate în familii de generații. În glasurile lor se împletesc simplitatea satului de altădată, liniștea iernilor vechi și bucuria Vestii Nașterii Domnului, așa cum era transmisă odinioară – curată, smerită și plină de lumină.

Pentru comunitatea din Moara de Pădure, întâlnirea cu acest ansamblu reprezintă mai mult decât un moment artistic: este o reîntoarcere la rădăcini și o afirmare a identității spirituale, în preajma sărbătorilor de iarnă. Colindul rămâne puntea care aduce oamenii împreună, așa cum se întâmpla în casele de lemn ale bunicilor, în serile lungi de decembrie.

Programul zilei

10:00 – Sfânta Liturghie

După Sfânta Liturghie – Recital de colinde al Ansamblului „Icoane”, condus de prof. univ. dr. Ioan Bocșa

Locul: Biserica filiei Moara de Pădure, Parohia Săcel, comuna Băișoara

Hram: Sfântul Ierarh Grigorie Teologul

Sunt așteptați cu drag credincioșii din sat, fiii locului aflați departe și toți cei care prețuiesc tezaurul colindului românesc. Va fi un ceas de emoție, liniște și binecuvântare, în inima muntelui, acolo unde colinda își găsește glasul cel mai curat.