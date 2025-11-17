Diploma „Anului Centenar al Patriarhiei Române”, acordată Sectorului Misionar-Social al Arhiepiscopiei Clujului și Asociației „Christiana”

În perioada 12–14 noiembrie 2025, la București, s-a desfășurat Adunarea Generală a Federației „Filantropia”, eveniment care a reunit reprezentanții organizațiilor membre și consilierii eparhiali ai sectoarelor social-filantropice din Patriarhia Română.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a fost reprezentată de Liciniu Câmpean, consilier la Sectorul Misionar-Social și delegat al Asociației Filantropice Medical-Creștine „Christiana”.

În cadrul evenimentului, Patriarhul României a acordat Diploma „Anului Centenar al Patriarhiei Române” Sectorului Misionar-Social al Arhiepiscopiei Clujului și Asociației „Christiana”, în semn de apreciere pentru activitatea constantă în slujba comunității și pentru promovarea valorilor creștine în societate.

Ceremonia de premiere a avut loc în timpul întâlnirii consilierilor social-filantropici din întreaga Patriarhie, moment care a subliniat importanța instituțiilor și organizațiilor ce sprijină, prin lucrarea lor, misiunea socială, educațională și pastorală a Bisericii Ortodoxe Române.

În aceeași zi, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a primit la Reședința Patriarhală pe consilierii sectoarelor social-filantropice din țară. În cuvântul adresat acestora, Patriarhul României a evidențiat rolul lucrării filantropice în viața Bisericii și nevoia de cooperare între eparhii și instituțiile statului:

„Trebuie să continuăm Liturghia din biserică prin filantropia în societate, pentru că opera de caritate fără rugăciune devine activ-ism social formal, iar duhovnicia fără ajutorarea aproapelui poate transforma viața spirituală într-un pietism formalist”, a subliniat Preafericirea Sa.

Totodată, părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal și președinte al organizației „Filantropia”, a mulțumit Patriarhului Daniel pentru sprijinul constant acordat activităților sociale și pentru îndrumarea oferită celor implicați în lucrarea filantropică.

La finalul întrevederii, membrii delegațiilor au primit din partea Patriarhului României volume și daruri simbolice, între care s-au numărat lucrarea „Catedrala Națională, un ideal împlinit” și Noul Testament cu Psalmi, ediția centenar.

Deschiderea lucrărilor Adunării Generale a Federației „Filantropia” a avut loc în seara zilei de 12 noiembrie, prin săvârșirea slujbei de Te Deum de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, în Biserica „Sfânta Ecaterina” – paraclis universitar.

