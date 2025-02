Dirijorul Cristian Mandeal și pianistul Zoltán Fejérvári în concertul Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Vineri, 21 februarie 2025, ora 19, Abonament 15

Colegiul Academic

Orchestra Filarmonicii de Stat ,,Transilvania’’

Cristian Mandeal dirijor

Zoltán Fejérvári pian

Béla Bartók

Două dansuri românești pentru orchestră, BB 56

Concertul nr. 1 pentru pian, BB 91

Piotr Ilici Ceaikovski

Simfonia nr. 6 în si minor, op. 74, Patetica

Vineri, 21 februarie 2025, orele 19.00 / Colegiul Academic, Maestrul Cristian Mandeal, dirijor principal al Filarmonicii clujene, se va afla la pupitrul Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania”, avându-l ca solist pe pianistul Zoltán Fejérvári. Din programul serii vor face parte Béla Bartók – Două dansuri românești pentru orchestră, BB 56 și Concertul nr. 1 pentru pian, BB 91, alături de Piotr Ilici Ceaikovski – Simfonia nr. 6 în si minor, op. 74, Patetica.

Despre lucrări

Béla Bartók – Două dansuri românești BB 56, aranjament pentru orchestră de Leo Weiner

În perioada 1907-1914, Bartók a călătorit prin regiunile Transilvaniei și Banatului, dedicându-se culegerii și transcrierii muzicii populare pe stil vechi. Printre primele sale creații inspirate din folclorul românesc se numără dipticul „Două dansuri românești”. Influențele folclorice sunt ușor de remarcat în aceste dansuri, mai ales în scările melodice, ritmurile asimetrice și sonoritățile percutante. Inițial, Bartók intenționa să creeze o suită orchestrală bazată pe aceste structuri, însă a abandonat proiectul, lăsând lucrările în versiune pianistică. Totuși, în 1911, a orchestrat Dansul nr. 1, iar această versiune a avut o primă audiție la Budapesta în același an. Din păcate, partitura originală s-a pierdut însă mai târziu, în 1939, „Două dansuri românești” au fost orchestrate integral de Leo Weiner, colegul și prietenul lui apropiat, într-o versiune aprobată de Bartók înainte de publicare.

Béla Bartók – Concertul nr. 1 pentru pian

În 1926, Béla Bartók se afla într-o perioadă de profundă transformare artistică. După o etapă mai puțin productivă, simțea nevoia să-și redefinească stilul, să exploreze teritorii muzicale noi și să reinventeze modul în care pianul interacționează cu orchestra. Când Concertul nr. 1 pentru pian a fost prezentat în premieră la Frankfurt, în 1927, cu Bartók la pian și Wilhelm Furtwängler la pupitru, a devenit evident că lumea muzicală era martora unei revoluții sonore. Aceasta nu este o lucrare pentru cei care caută armonii blânde sau melodii ușor de urmărit. Este o explozie de energie aproape brutală, un manifest al ritmului și al modernismului, unde pianul nu mai este doar un solist, ci o forță de neoprit.

Piotr Ilici Ceaikovski – Simfonia nr. 6 în si minor, op. 74, Patetica (1893)

Puține lucrări muzicale au provocat atâta speculație cu privire la semnificații ascunse, ecouri autobiografice și intențiile autorului ca această ultimă Simfonie a lui Piotr Ilici Ceaikovski. Această lucrare, superbă, puternică și tragică, pare să ceară o explicație. Cum a putut un om să creeze o astfel de muzică excepțională?

O schiță descoperită în manuscrisele lui Ceaikovski ne spune povestea acestei compoziții:

„ Partea I – pasiune, încredere, sete de viață, A doua – dragoste, A treia – dezamăgire, Finalul – moarte, într-o stingere treptată”

Simfonia nr. 6 este lucrarea pe care Ceaikovski a descris-o de multe ori drept „cel mai bun lucru pe care l-am compus vreodată (…) cea mai sinceră dintre toate creațiile mele (…) o Simfonie în care am pus tot sufletul meu”. (sursă text Oana Bălan-Budoiu)

Despre dirijor

Erudit al artei dirijorale internaționale, Cristian Mandeal onorează Filarmonica de Stat Transilvania prin poziția sa de dirijor principal, contribuind la prestigiul instituției, prin vasta sa experiență și excelență artistică. Cristian Mandeal este una dintre cele mai importante figuri ale dirijatului românesc, având o carieră de excepție care se desfășoară neîntrerupt de peste cinci decenii, atât în România cât și în străinătate. Educația sa muzicală s-a conturat la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” (1965–1975), unde a urmat clasele de pian sub îndrumarea profesoarelor Lidia Cristian, Ecaterina Fotino-Negru și Florica Muzicescu. La acestea s-au adăugat studiile de dirijat și compoziție, cu Constantin Bugeanu și Ștefan Niculescu. Pe parcursul pregătirii sale muzicale a fost călăuzit de profesori de renume, printre care îi amintim pe: Alexandru Pașcanu (armonie), Liviu Comes și Dinu Ciocan (contrapunct), Nicolae Beloiu (orchestrație) și Alexandru Velehorschi (citire de partituri). A continuat studiile la Berlin și München sub îndrumarea lui Herbert von Karajan (1980) și Sergiu Celibidache (1990). Primele sale angajamente le-a avut în calitate de corepetitor la Opera Română din București (1974–1977); apoi a devenit succesiv dirijor al Filarmonicilor din Târgu Mureș (1977–1980), Cluj-Napoca (1980–1987) și București (1987–2010). A fost director artistic al Festivalului Internațional „George Enescu” pentru edițiile din 2001 și 2003. În calitate de dirijor principal și director general al Filarmonicii „George Enescu” (1991–2010), Cristian Mandeal a ridicat instituția la un standard artistic de excepție, transformând-o într-un reper internațional recunoscut pentru calitatea interpretărilor și diversitatea repertoriului abordat. În timpul mandatului său, clădirea Ateneului Român a fost restaurată și modernizată cu îmbunătățiri semnificative la infrastructură, zestrea de instrumente și resursele bibliotecii muzicale. Cristian Mandeal a fost președintele fondator al Uniunii Române a Interpreților, Coregrafilor și Criticilor Muzicali (1990), astăzi UNIMIR (Uniunea Muzicienilor Interpreți din România), entitate care a avut ca scop recunoașterea statutului interpreților și a contribuit hotărâtor la elaborarea Legii Drepturilor de Autor (nr. 8/1996). În afara României, Cristian Mandeal a dirijat sute de concerte alături de cele mai prestigioase orchestre din lume. A fost invitat la festivaluri internaționale de anvergură și a concertat alături de unii dintre cei mai importanți soliști ai momentului. Concomitent cu funcția sa la Filarmonica „George Enescu”, a ocupat poziții de conducere muzicală în alte țări, fiind director artistic al Orchestrei de Nord a Israelului, Haifa (1999–2002) și al Orchestrei Naționale Bascilor, San Sebastian (2001–2008), dirijor permanent al Orchestrei Haydn din Bolzano și Trento (2000–2003) și dirijor invitat principal al Orchestrei Hallé din Manchester (2005–2010), al Filarmonicii din Copenhaga (2006–2013) și al Filarmonicii din Belgrad (2006–2007). Cristian Mandeal are un repertoriu vast care cuprinde atât muzică orchestrală, cât și operă, cu un accent special pe muzica secolelor XIX și începutului de secol XX. A dirijat peste 60 de lucrări în premieră, unele fiindu-i dedicate, atât de compozitori români, cât și străini. Este susținător devotat al creației enesciene, contribuind substanțial la promovarea acesteia pe plan internațional. În acest sens, Maestrul Mandeal a fost cel care a introdus pentru prima dată opera „Oedipe” publicului din Marea Britanie (Festivalul de la Edinburgh, 2002) și din Italia (Teatro Lirico di Cagliari, 2005). Discografie sa numără 30 de viniluri și 25 de CD-uri, în care regăsim integrala simfoniilor lui Anton Bruckner (alături de Filarmonica de Stat Transilvania), Brahms și Enescu (cu Filarmonica „George Enescu”, București). Versiunea discografică a Simfoniei a IX-a de Bruckner realizată cu Halle Orchestra Manchester a fost aclamată în presa londoneza ca cea mai bună interpretare bruckneriană realizată vreodată de o orchestră britanică. A realizat, de asemenea, șase albume DVD cu Filarmonica „George Enescu” pentru AIX Records (SUA). Cristian Mandeal a fost dintotdeauna dedicat educării și sprijinirii tinerilor muzicieni, susținând cursuri de măiestrie în Statele Unite la Universitatea de Muzică din Bloomington, la Royal Northern Academy of Music din Manchester și la Tokyo College of Music. De-a lungul carierei sale a dirijat frecvent orchestre de tineret și a făcut parte din jurii internaționale pentru concursurile de dirijat. În ultimii ani, Cristian Mandeal și-a îndreptat atenția către Orchestra Română de Tineret, pe care o conduce și formează încă de la înființarea sa (2008). A fost onorat cu numeroase distincții atât în România, cât și în străinătate, inclusiv titlul de Cetățean de Onoare al orașului Brașov și Doctor Honoris Causa al Academiei Naționale de Muzică din Cluj-Napoca.

Despre solist

Zoltán Fejérvári s-a impus ca unul dintre cei mai captivanți pianiști ai noii generații de muzicieni maghiari. Laureat al prestigiosului „Concours Musical International de Montréal” (2017) și beneficiar al bursei „Borletti-Buitoni Trust” (2016), Fejérvári a susținut recitaluri în America și Europa, pe scene renumite precum Carnegie Hall, Place des Arts din Canada, Gasteig din München, Lingotto din Torino, Palau de Música din Valencia, Biblioteca Națională din Buenos Aires și Academia Liszt din Budapesta. Ca solist, a colaborat cu orchestre de prestigiu, printre care Orchestra Națională Maghiară, Verbier Chamber Orchestra și Concerto Budapest, având privilegiul de a lucra sub bagheta unor dirijori celebri precum Iván Fischer, Gábor Takács-Nagy, Ken-Ichiro Kobayashi și Zoltán Kocsis. Debutul său discografic (Janáček) lansat în ianuarie 2019, a fost primit cu entuziasm de critici, fiind descris de Gramophone drept „cea mai sensibilă și profund explorată înregistrare” a operei compozitorului ceh. Cel mai recent album al său (Schumann) lansat la casa de discuri Atma Classique în mai 2020, a fost, de asemenea, apreciat de Gramophone, numindu-l pe Fejérvári „un artist profund expresiv, cu o stăpânire impecabilă a instrumentului și o muzicalitate desăvârșită.” În stagiunea 2019-2020, Fejérvári a continuat să exploreze repertoriul muzical cameral, recitaluri și concerte orchestrale ce acoperă cinci secole. A deschis sezonul la Festivalul de Muzică de Cameră din Santa Fe cu un recital ce includea lucrări de Bartók, Jörg Widmann și Schumann. Tot în această perioadă, a debutat în cadrul Washington Performing Arts cu un recital ce a inclus piese de Janáček, Schubert și Chopin. Alte debuturi notabile au avut loc la Howland Chamber Music Circle în Beacon, NY, Frederic Chopin Society din Minnesota, Sanford-Hill Piano Series la Western Washington University și Norfolk & Norwich Music Society în Marea Britanie. În sezonul precedent, Fejérvári a interpretat Concertul nr. 3 pentru pian de Bartók alături de orchestrele simfonice din San Antonio și Winnipeg. Concertele J.S. Bach alături de Filarmonica Cehă; Variațiunile pe o temă de cântec de leagăn de Ernő Dohnányi cu Concerto Budapest sub bagheta lui András Keller; și Concertul nr. 25 pentru pian de Mozart, dirijat de Mátyás Antal, alături de Orchestra Simfonică Maghiară din Miskolc. În cadrul ansamblurilor camerale, a concertat alături de Cvartetul Elias, prezentat de Orchestra Filarmonică din Liverpool, și a susținut recitaluri alături de violonista Diana Tishchenko la Aix-en-Provence și La Chaux-de-Fonds. De asemenea, a fost invitat la Festivalul de Muzică de Cameră din Brooklyn. Printre recitalurile de referință din sezoanele anterioare se numără participarea la Classical Spree, festivalul Orchestrei Simfonice din Montreal, concerte de muzică contemporană și barocă la Festivalul de la Lucerna la invitația mentorului său de lungă durată, Sir András Schiff, precum și apariții în cadrul Gilmore Keyboard Festival Rising Stars și Vancouver Recital Society. Schiff l-a selectat pentru programul „Building Bridges”, destinat tinerilor pianiști cu un talent excepțional, în cadrul căruia Fejérvári a susținut recitaluri în Berlin, Bochum, Bruxelles, Zurich și Ittingen în sezonul 2017-2018. În stagiunea 2018-2019, printre momentele de referință s-a numărat interpretarea Concertului pentru pian nr. 1 în Do major, op. 15 de Beethoven, împreună cu Orchestra Festivalului din Budapesta, sub bagheta lui Iván Fischer. La Academia Liszt, a interpretat Concertul pentru pian în fa minor, BWV 1056 de J.S. Bach și Concertul pentru pian nr. 1 în do minor, op. 35 de Șostakovici. De-a lungul carierei sale, Fejérvári a colaborat cu Cvartetele Keller și Kodály, cu violoniștii Joseph Lin și András Keller, cu violonceliști precum Gary Hoffman, Christoph Richter, Ivan Monighetti, Frans Helmerson și Steven Isserlis, precum și cu cornistul Radovan Vlatković. A fost invitat să participe la programe de prestigiu, printre care Chamber Music Connects the World din Kronberg, Open Chamber Music din Prussia Cove, Lisztomania din Châteauroux, Festivalul de Pian Tiszadob din Ungaria și Encuentro de Música din Santander, Spania. La invitația directoarei artistice Mitsuko Uchida, a luat parte la Festivalul de Muzică Marlboro în verile anilor 2014 și 2016 și a efectuat turnee în SUA alături de Musicians from Marlboro, în sezoanele 2017-2018 și 2018-2019. În 2013, înregistrarea lucrării Malédiction de Liszt, alături de Budapest Chamber Symphony, pentru Casa de discuri Hungaroton, a fost distinsă cu Grand Prix du Disque.

Biletele online la concert se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locul acestuia, în limita locurilor disponibile.

Filarmonica de Stat „Transilvania”