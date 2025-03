Dirijorul Paul Mann și soprana Julia Sophie Wagner, pe scena Filarmonicii din Cluj

Concert vocal-simfonic – dirijor Paul Mann

Vineri, 14 martie 2025, ora 19, la Colegiul Academic

Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Paul Mann dirijor

Julia Sophie Wagner soprană

Richard Strauss Dansul Salomeei și scena finală din opera Salomeea

Edward Elgar Simfonia nr. 1 în La bemol major, op. 55

Iubitorii muzicii vor putea audia vineri, 14 martie 2025, lucrări din creația lui Richard Strauss – Dansul Salomeei și scena finală din opera Salomeea (în interpretarea sopranei Julia Sophie Wagner) și Edward Elgar – Simfonia nr. 1 în La bemol major, op. 55 sub bagheta dirijorului Paul Mann, alături de orchestra Filarmonicii clujene.

Concertul va avea loc la Colegiul Academic începând cu ora 19.00.

Despre lucrări

Richard Strauss – Dansul Salomeei și scena finală din opera Salomeea (cu traducere simultană în limba română)

Extaz, nebunie, moarte – acestea sunt cuvintele care definesc opera lui Richard Strauss, care, la premiera din 1905, a provocat un scandal imens, fiind considerată „șocant de diferită față de tradiția romantică anterioară”. Inspirată din lucrarea omonimă a lui Oscar Wilde, opera redă povestea prințesei biblice Salomeea, a cărei obsesie pentru profetul Iochanaan (echivalentul lui Ioan Botezătorul în tradiția biblică) o conduce spre unul dintre cele mai intense și decadente momente din istoria muzicii lirice.

Dincolo de controverse, „Salomeea” este una dintre cele mai revoluționare opere ale secolului XX, iar muzica lui Strauss este la fel de incendiară ca și povestea. (…)

Criticul britanic Andrew Porter descrie această lucrare drept o operă șocantă și, în același timp, fascinantă, de o intensitate colosală, în care Strauss îmbină grotescul cu sublimul arătând fragilitatea graniței dintre eros și thanatos, putere și distrugere, frumusețe și oroare.

Edward Elgar – Simfonia nr. 1 în La bemol major, op. 55

Până la Elgar, Anglia era văzută de europeni drept „țara fără muzică”, o etichetă care reflecta dominația compozitorilor străini asupra scenei muzicale britanice.

Din punct de vedere istoric, era un moment în care Imperiul Britanic începea să-și piardă stabilitatea, pe fondul tensiunilor politice, economice și sociale ale începutului de secol XX. În acest peisaj incert, lucrarea lui Elgar a fost văzută ca o reafirmare a identității britanice, o declarație de forță și speranță.

Prima audiție de la Manchester (1908), dirijată de Hans Richter, a avut un succes răsunător. În primul an de la apariție, Simfonia a fost cerută pentru a fi reinterpretată de peste 80 de ori, un triumf extraordinar pentru acea perioadă și o dovadă a impactului său imens asupra publicului și criticilor. Publicația The Musical Times a descris succesul Simfoniei ca fiind „imediat și fenomenal”. (sursă text Oana Bălan-Budoiu).

Despre dirijor

Paul Mann

Paul Mann ocupă în prezent poziția de Dirijor Principal Invitat al Filarmonicii Naționale din Lviv.

De-a lungul carierei sale, însă, a dirijat ansambluri de prestigiu precum BBC Symphony Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, BBC Scottish Symphony, Ulster Orchestra, City of Birmingham Symphony, Royal Philharmonic, London Symphony Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Bournemouth Symphony, Bergen Philharmonic, Nuremberg Symphony, Lahti Symphony, Luxembourg Philharmonic, Netherlands Radio Philharmonic, St Petersburg Philharmonic, RAI Torino, Orchestra dell’Arena di Verona, Flemish Radio, Copenhagen Philharmonic, Orchestre de Bretagne, English Chamber Orchestra, Hallé, Britten Sinfonia, Orquesta Ciudad de Barcelona, Orquesta Ciudad de Granada, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Sinfónica de Bilbao.

Paul Mann este invitat frecvent în SUA, unde colaborează cu New York City Ballet, și Lincoln Center. De asemenea, colaborează cu orchestre de prestigiu din Australia (Melbourne Symphony, Queensland Orchestra, Tasmanian Symphony, West Australian Symphony), Noua Zeelandă (Auckland Philharmonia) și Malaezia (Malaysian Philharmonic)

Ascensiunea sa internațională a început în 1998, când a câștigat marele premiu la Concursul de Dirijat Donatella Flick, rezultat ce i-a oferit și poziția de dirijor asistent al prestigioasei London Symphony Orchestra. Debutul său a fost marcat de proiecte excepționale, printre care Concertul Centenar Duke Ellington la Barbican Hall, alături de Wynton Marsalis, și o colaborare cu trupă rock Deep Purple pentru interpretarea Concerto for Group and Orchestra de Jon Lord, la Royal Albert Hall. Ulterior, proiectul a fost extins într-un turneu mondial cu peste 40 de concerte în Europa, America de Sud, Mexic și Japonia. Mai târziu, Paul Mann a realizat prima înregistrare de studio a Concerto for Group and Orchestra, alături de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, în colaborare cu regretatul Jon Lord.

Între 2005 și 2008, Paul Mann a fost dirijor principal al Odense Symphony Orchestra, Danemarca, perioadă în care a primit numeroase aprecieri critice. A colaborat cu case de discuri renumite, precum Bridge, Warner Classics, Da Capo și EMI. Discografia sa pentru Toccata Classics include peste 30 de albume, multe dintre ele dedicându-se primelor audiții, în ediții revizuite chiar de el.

Dirijorul britanic are și o relație de lungă durată cu România. A debutat pe scena Filarmonicii din Cluj în 2000, în cadrul unui turneu european de 30 de concerte alături de Deep Purple, iar în sezonul 2002-2003 a revenit la pupitru nostru, menținând de atunci o colaborare constantă.

Paul Mann continuă să își îmbogățească activitatea artistică prin noi proiecte de anvergură. În ultimele luni ale sezonului 2024-2025, el va dirija premiera operei A Florentine Tragedy de Richard Flury la Teatrul Orchester Biel Solothurn din Elveția, operă pe care a înregistrat-o în 2019 pentru Toccata Classics. În paralel, va continua seria de înregistrări alături de BBC Philharmonic Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, and Liepāja Symphony Orchestra.

Despre solistă

Julia Sophie Wagner

Cu o „voce clară, bine conturată și o paletă expresivă bogată”, așa cum remarcă revista Klassik Heute, Julia Sophie Wagner impresionează prin bogăția repertoriului și versatilitatea stilistică ce acoperă toate genuri muzicale vocale, de la Baroc la Contemporan.

Născută în 1979 la München, Julia Sophie Wagner a început studiul muzicii la vârsta de 7 ani, luând lecții de violoncel și participând la proiecte cu diverse orchestre de tineret. Cu toate că a avut un început plin de reușite în interpretarea instrumentală, pasiunea sa a fost dintotdeauna cântul, având-o ca prim profesor de canto pe mama sa.

A urmat cursurile Liceului Pestalozzi din München, unde a fost membră a corului de cameră iar debutul său operistic a avut loc în producția Let’s Make an Opera de Benjamin Britten, sub conducerea lui Roger Epple.

După absolvirea liceului, a studiat canto la Hochschule für Musik Franz Liszt din Weimar cu Věnceslava Hrubá-Freiberger. O bursă DAAD i-a oferit oportunitatea de se perfecționa la Universitatea McGill din Montreal, Canada, sub îndrumarea lui Lucile Evans. Ulterior, și-a continuat studiile la Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy” din Leipzig, sub îndrumarea lui Hans-Joachim Beyer, absolvind cu cea mai înaltă distincție. De asemenea, a participat la cursuri de măiestrie susținute de Edith Wiens, Peter Schreier, Ingrid Figur și Graham Johnson.

Și-a început cariera vocală ca membră a Gächinger Kantorei Stuttgart, evoluând de la coristă la solistă. Este recunoscută pentru interpretările sale excepționale ale oratoriilor și cantatelor lui Bach. A fost invitată la festivaluri prestigioase, precum Bachfest Leipzig și Thüringer Bachwochen.

Pe scena de operă, Julia Sophie Wagner a interpretat roluri importante, printre care: Pamina în Die Zauberflöte de Mozart, la Leipzig; Friederike, în premiera mondială a operei Paradiese de Gerd Kühr; Berta în Il barbiere di Siviglia de Rossini; Feu/Rossignol în L’enfant et les sortilèges de Ravel; Anna Reich în Die lustigen Weiber von Windsor de Nicolai. Repertoriul său include și lucrări vocal-simfonice din perioada clasică și romantică. Debutul său la Kennedy Center din Washington, cu Missa Solemnis de Beethoven, a fost desemnat „evenimentul anului” de Washington Life Magazine.

A câștigat numeroase premii la competiții naționale și internaționale, printre care: Concursul Internațional de Canto Mozart de la Praga, Concursul Paula-Salomon-Lindberg pentru lied contemporan, Berlin, Concursul Lortzing.

Julia Sophie Wagner este activă și în muzica contemporană, colaborând cu compozitorul și pianistul Steffen Schleiermacher și ansamblul său Ensemble Avantgarde. Împreună, au susținut concerte la Gewandhaus Leipzig și Konzerthaus Berlin și au înregistrat două CD-uri cu Mélodies et Chansons, cu lucrări de Federico Mompou și In the Alley, cu piese de Charles Ives

Pe lângă activitatea scenică, s-a remarcat și în domeniul didactic, prin spectacolele de teatru pentru copii Prinzessin Elise oder: Märchenprinzen singen auch, realizate în colaborare cu Gewandhaus Leipzig și Deutschlandfunk Kultur. Recent, a prezentat ET LUX., un Requiem Bach cu texte noi pe versuri de Thomas Kunst, la Thüringer Bachwochen.

Biletele online la concert se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locul acestuia, în limita locurilor disponibile.

