Doctorat în teologie despre complementaritatea dintre slujirea pastorală și profesiile contemporane, susținut de Pr. Ionuț Mihai Alin Vraja

Sub coordonarea Pr. Conf. Univ. Dorin-Patriciu Vlaicu, joi, 18 septembrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a avut loc susținerea unei teze de doctorat intitulată „ACTUALITATEA CANONICĂ A RAPORTULUI DINTRE SLUJIREA PASTORALĂ ȘI ACTIVITĂȚILE PROFESIONALE COMPLEMENTARE”. Teza a fost elaborată de către Pr. Vraja Ionuț Mihai Alin, slujitor în Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului.

Comisia a fost alcătuită din următorii membri:

Președinte:

Pr. Prof. univ. dr. STANCIU Vasile (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca)

Referenți:

Pr. Conf. univ. dr. ROMAN Emilian (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

Pr. Conf. univ. dr. CONSTANTINESCU Mihai (Universitatea din Craiova)

Pr. Prof. univ. dr. SONEA Cristian (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca)

Subiectul tezei a fost apreciat ca fiind unul de actualitate, atât pentru teologia românească, cât și pentru disciplina de studiu, întrucât caută să răspundă unei secțiuni de drept canonic care nu se bucură de o bibliografie extinsă. Din acest punct de vedere, a fost subliniată originalitatea temei, care identifică și problematizează aspecte din slujirea pastorală, oferind totodată soluții practice pentru clerici, în situațiile în care aceștia se orientează spre activități profesionale desfășurate în complementaritate cu slujirea pastorală.

Analiza subiectului a pornit de la evidențierea unor paradigme biblice din Vechiul și Noul Testament, de la precizarea unor referințe patristice importante, dar mai ales de la studiul textelor canonice care cuprind referințe pe această temă. Ulterior, cercetarea a fost completată cu date din legislația bisericească și civilă actuală, având scopul de a înțelege modul în care normele canonice pot fi aplicate de către slujitorii secolului al XXI-lea.

Analizând o serie de activități profesionale compatibile sau incompatibile cu slujirea pastorală, au fost evidențiate trei criterii majore: primul arată că există anumite activități profesionale incompatibile total cu starea clericală; apoi, o categorie de activități profesionale care, prin iconomie, pot fi considerate compatibile pentru o anumită perioadă de timp, în funcție de contextul pastoral; în cele din urmă, activități profesionale integrate organic în slujirea pastorală, precum cele filantropice, sociale și educative.

Autorul tezei încununează astfel un parcurs științific dedicat studierii dreptului canonic, în cadrul căruia a analizat și alte aspecte din viața bisericească, cum ar fi canonicitatea vinului liturgic sau principiile canonice elaborate în ultimul secol în Biserica Ortodoxă Română.

După susținerea tezei, a avut loc momentul depunerii jurământului, în urma căruia candidatul a primit titlul de doctor în teologie.