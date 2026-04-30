Doina Dejica (Fânățeanu) – povestea unei vieți dăruite copilăriei

Există oameni care își așază viața în slujba frumosului, iar rodul muncii lor rămâne viu în inimile celor pe care i-au atins. Un astfel de om este Doina Dejica – artist păpușar de excepție, personalitate marcantă a Teatrul de Păpuși Puck și voce iubită de generații de copii, atât la Radio Cluj, unde a fost cunoscută drept Petrică, cât și la Radio Renașterea, unde copiii o cunosc și o iubesc ca Daria, gazda emisiunii Păhărelul cu nectar.

În acest dialog amplu și emoționant ascultătorii sunt invitați să descopere nu doar destinul unui artist, ci și povestea unei familii de excepție – familia Fânățeanu, un nume cu rezonanță în cultura românească.

Doina Dejica evocă cu sensibilitate chipul părinților săi – amândoi dascăli –, atmosfera casei părintești și drumul artistic al fraților săi: marele tenor Corneliu Fânățeanu, personalitate de prim rang a scenei lirice românești; tenorul Eugen Fânățeanu, artist apreciat pentru amploarea repertoriului și pentru succesele sale din țară și din străinătate; soprana Margareta Fânățeanu-Drăgea, solistă remarcabilă a Operei din Cluj; și Rodica Fânățeanu, care a slujit muzica din corul Operei clujene. În acest univers al artei, mezina familiei avea să aleagă un drum aparte: teatrul de păpuși, lumea poveștii și bucuria de a dărui copiilor lumină.

Dialogul aduce în prim-plan începuturile sale artistice, marile roluri de pe scenă, relația specială cu personajul Pinocchio, întâlnirea cu radioul, nașterea personajelor radiofonice Petrică și Daria, dar și reflecții sensibile despre copilărie, familie, credință, educație și viitorul poveștilor într-o lume dominată de ecrane.

Este o mărturie de viață, spusă cu sinceritate, umor, emoție și acel farmec rar al oamenilor care au știut să pună, în tot ceea ce fac, o „țâră de suflet”.