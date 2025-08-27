Domnul Ambasador Paolo Zampolli, în vizită la Patriarhia Română

În ziua de miercuri, 27 august 2025, la Reședința Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit în vizită pe Domnul Ambasador Paolo Zampolli, Trimisul special al Președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Parteneriate Globale.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a urat bun-venit Domnului Ambasador Paolo Zampolli la Patriarhia Română și și-a exprimat aprecierea pentru faptul că domnul președinte Donald Trump este un protector și un promotor al valorilor creștine.

La rândul său, Domnul Ambasador Zampolli a mulțumit pentru primire și a adresat felicitări Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru activitatea pastorală și misionară deosebită a Bisericii Ortodoxe Române, atât în țară, cât și în diaspora.

Totodată, Domnul Ambasador Zampolli a evidențiat importanța dialogului inter-creștin și inter-religios la nivel global, mai ales în contextul actual marcat de numeroase crize și conflicte militare, precum războiul din Ucraina, care a condus la pierderea atâtor vieți omenești.

În acest context, Patriarhul României a amintit de importanța rugăciunii pentru pace care se rostesc la toate sfintele slujbe din lăcașurile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române, precum și de nevoia asigurării spirjinului spiritual și material pe care credincioșii ortodocși români îl acordă refugiaților ucrainieni.

Pe parcursul întrevederii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că în Statele Unite ale Americii funcționează o Arhiepiscopie Ortodoxă Română, iar, în Canada, o Episcopie Ortodoxă Română, ambele având misiunea de a sprijini viața spirituală a românilor ortodocși stabiliți în America de Nord.

Sectorul Relații Creștine, Interreligioase și Comunități Românești Externe

Sursa foto: Sectorul Relații Externe