Dor de Horea, dor de autentic și de românesc

Duminică, 24 iunie 2018, zi superbă, lăsată de bunul Dumnezeu pentru rugăciune, dar și cu semnificații aparte, deoarece se prăznuiește nașterea Sfântului Ioan Botezatorul, sărbatoare cunoscută în popor și sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica. Dar pe lângă această frumoasă sărbătoare religioasă, cu unele trimiteri – după Mircea Eliade – spre zeița Diana de la romani, pentru satul Poiana Horea din comuna Beliș, Protopopiatul Huedin, județul Cluj, ziua aceasta mai are ceva în plus. Este și o sărbătoare laică, de suflet românesc, ziua în care poienarii și cei apropiați lor, îi aduc un omagiu mai mult ca de obicei, eroului al cărui duh consideră că a rămas aici, printre ei, Horea, conducător al răscoalei țărănești izbucnită în Munții Apuseni în toamna anului 1784. Este vorba de sărbătoarea populară „Dor de Horea”, intrată de ani buni în tradiția locurilor. În acest an, din motive obiective, pe care nu le expunem aici, s-a decis ca această sărbătoare să pună în valoare mai mult talentele locale, ale tinerilor din localitate și din localitățile învecinate: Mărișel și Beliș.

Manifestările au debutat cu Sfânta Liturghie săvârșită de părintele protopop de Huedin, Dan-Ionuț Lupuțan, alături de inimosul paroh local, părintele Păunel Petran, în altarul de vară, pe o vreme în care Dumnezeu parcă le zâmbea enoriașilor prezenți în număr foarte mare, de acolo de sus, printre câte un nor, care apărea pentru scurt timp pe cer, parcă special pentru a-i îndemna pe enoriași să-și întărească rugăciunile prin care îi cereau ca să-i mai păsuiască puțin și să nu sloboadă asupra lor puhoiul apelor căzute peste ei în ultimele zile. Soare-nori-soare-nori-soare, în alternanță cu mersul liturghiei și cu răspunsurile și pricesnele cântate de Ioana Petran și Ionuț Candrea, care ne-au înălțat sufletele.

A urmat cuvântul de învățătură rostit de părintele protopop Dan-Ionuț Lupuțan, în care a subliniat rolul important al Sfântului Ioan Botezătorul în credința noastră creștină, după care, părintele paroh a mulțumit părintelui protopop, domnului primar al comunei Bliș, prezent acolo, celorlalți primari și oficialităților care ne-au fost alături.

Pentru veșnica pomenire a eroului Horea și a celorlalți eroi, s-a săvârșit slujba unui parastas. Momentul surpriză l-au oferit grupurile de copii din satele Poiana Horea, Mărișel și Beliș, pregătite de instructoarea Ioana Petran, care ne-au încântat inimile cu pricesnele și cântecele patriotice prezentate la un nivel înalt, pentru vârstele lor. O felie de cozonac, un pahar de suc sau de vin au venit ca o răsplată pentru cei care au asistat – bună parte din ei, îmbrăcați în frumoase cămăși naționale, pentru că azi sărbătorim și „Ziua iei”- și au rezistat, pentru că între timp, vântul care bătea, i-a făcut să simtă mai bine aerul puternic de munte.

După acestea, frumos încolonați, cu praporii și drapelele tricolore în frunte, ne-am deplasat spre bustul lui Horea, unde au fost depuse coroane de flori.

Partea a doua parte a zilei am petrecut-o în parohia Răchițele, unde părintele paroh Teodor Boc și inimoasa preoteasă Mărioara, au pregătit un spectacol de înaltă ținută artistică, dedicat Sânzienelor și portului popular autentic. În biserica arhiplină, după slujba Vecerniei, aproximativ 20 de absolvente ale Școlii Populare de Artă „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca și-au primit diplomele de absolvire ale secției cusut-țesut, coordonate de meșterul popular Elvira Gavriș, fiindu-le înmânate de directorul școlii, Marius Moldovan.

A urmat un spectacol de înaltă ținută artistică, prezentat de grupul vocal coordonat cu măestrie de doamna preoteasă, învățătoarea Mărioara Boc. Îmbrăcați în costume populare scoase din lăzile de zestre ale bunicilor, membrii grupului ne-au prezentat atât auditiv cât și vizual cu cântece de Sânziene și patriotice, însuflețind asistența. Am constatat încă o dată faptul că aici la Răchițele, portul popular autentic s-a păstrat și din fericire este promovat, mulțumită faptului că există un grup de inițiativă care iubește tot ceea ce este de bun gust, autentic, românesc.

În cadrul acestui spectacol, părintele protopop Dan Lupuțan, i-a oferit părintelui Boc Teodor, paroh la Parohia Răchițele, Distincția Protopop Martir Aurel Munteanu, pentru bogata activitate pastorală și culturală desfășurată în Parohia Răchițele.

Cristian-Claudiu Filip