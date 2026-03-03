Două concerte vocal-simfonice speciale dedicate femeii, reunite sub titlul Springpops, la Filarmonica de Stat „Transilvania”

În ajunul Zilei Internaționale a Femeii, Filarmonica de Stat „Transilvania” invită publicul la două concerte vocal-simfonice speciale, reunite sub titlul Springpops, menite să celebreze feminitatea prin muzică și emoție.

Primul concert, Springpops, va avea loc vineri, 6 martie 2026, ora 19.00, la Colegiul Academic din Cluj-Napoca.

Cel de-al doilea, Springpops – Castle Edition, este programat sâmbătă, 7 martie 2026, ora 18.00, în decorul elegant al Castelul Rákóczi-Bánffy (Str. 1 Decembrie 1918 nr. 243, Gilău).

Pe scenă va evolua Corul Filarmonicii de Stat „Transilvania”, sub bagheta maestrului Cornel Groza, alături de soliștii Aida Pavăl-Olaru, Mădălina Ungur, Nicolae Ilincăi, Radu Cîmpan, Ionuț Lupu și Andrei Nistor.

Programul este completat de participarea instrumentiștilor Ovidiu Lup (pian), Ramona Murariu (flaut), Tudor Gliga (chitară solo), Liviu Deac (chitară bas) și Grațian Silaghi (percuție).

În program se regăsesc piese din repertoriul unor formații și artiști emblematici ai muzicii pop și rock, precum The Beatles, Queen, Phoenix, Madonna, ABBA, și alții.

Un bine-cunoscut refren al unei melodii celebre interpretate de Cristian Vasile spune: „Iubesc femeia / De dor nebună / Femeia brună / Cu ochi negri de foc / Dar și pe-aceea / Cu-ochi verzi ca marea / Îmbrățișarea / Ei mă-mbată pe loc…” – iar organizatorii vă invită să celebrați femeia prin muzică, petrecând câteva ore într-o atmosferă vibrantă, plină de energie și sensibilitate.

Biletele pot fi achiziționate online de pe platformele entertix.ro și myticket.ro, de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1–3, tel. 0756 048 318) sau, în limita locurilor disponibile, cu o oră înainte de începerea concertelor, direct de la locul desfășurării acestora.

Două seri, două spații distincte și aceeași invitație: să întâmpinăm 8 Martie prin muzică, eleganță și bucuria de a celebra femeia.