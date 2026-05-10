Două noi expoziții se deschid la Galeria Casa Matei, în cadrul Expo Maraton 2026

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca continuă seria evenimentelor reunite sub genericul Expo Maraton 2026, competiția de proiecte expoziționale individuale ajunsă anul acesta la cea de-a XIV-a ediție.

Marți, 12 mai 2026, de la ora 19:00, publicul este invitat la Galeria Casa Matei, la vernisajul a două noi expoziții semnate de tinere artiste aflate la început de drum, dar deja conturate printr-un demers artistic personal și curajos.

Alexandra Kéry, masterandă în anul al II-lea la secția Pictură, propune proiectul „Watch me / Watch me not”, o cercetare vizuală asupra imaginii corpului feminin, realizată prin pictură, fotografie și video. Lucrarea transformă auto-reprezentarea într-un exercițiu de reflecție și asumare, punând în discuție felul în care privirea exterioară modelează identitatea.

În paralel, Carina Csiki, studentă în anul al II-lea la specializarea Modă – Design vestimentar, aduce în fața publicului proiectul „Dar tu, cum ești?”, o meditație artistică asupra rupturii dintre aparență și trăirea interioară. Pornind de la o întrebare aparent banală, artista explorează tensiunea fragilă dintre echilibru și neliniște, dintre identitate și convenție socială.

Expo Maraton 2026 este realizat cu sprijinul Consiliul Județean Cluj și al partenerilor oficiali Banca Transilvania și RIVUS, iar marele premiu al ediției constă într-o vizită de documentare la Bienala Internațională de Artă Contemporană de la Veneția, câștigătorul urmând să fie desemnat prin votul publicului.

Prin această inițiativă, Galeria Casa Matei devine, și în această primăvară, un spațiu viu al dialogului artistic, în care publicul este invitat nu doar să privească, ci și să participe la alegerea unui nou nume care merită să fie descoperit.