Două zile până la startul ediției a VII-a a Cupei Vlădeasa

Mai sunt mai puțin de două zile până la startul celei de-a șaptea ediții a Cupei Vlădeasa la schi alpinism și schi de tură, iar condițiile meteo și zăpada sunt foarte bune pentru concurs. Competiția va avea startul sâmbătă, 21 februarie, ora 10, în zona Refugiului Salvamont Vlădeasa, situat la cota 1.400 de metri.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: “Avȃnd ȋn vedere cǎ sporturile de iarnǎ cu specific montan iau amploare de la an la an, dorim să sprijinim mişcarea ȋn aer liber și apropierea de natură. Cupa Vlădesei oferă posibilitatea de a explora natura şi muntele într-un mod armonios şi plin de respect. Mult succes tuturor participanților!”

Cupa Vlădeasa face parte din calendarul competițional al Federației Române de Alpinism și Escaladă și are două probe: una de schi de tură (destinată sportivilor amatori, copii și adulți), probă cu o lungime de aproximativ 9 km și o diferență pozitivă de nivel de 750 de metri și cea de schi alpinism (cu participanți cu experiență în acest tip de sport), pe o distanță de aproximativ 17 kilometri și o diferență de nivel de circa 1.400 de metri.

Competiția de schi alpinism va avea patru categorii de vârstă pentru fiecare sex și un clasament open. Concursul de schi de tură va avea trei categorii de vârstă. La concurs și-au anunțat participarea și sportivii Lotului Național de Schi alpinism.

Organizatorul competiției – Salvamont Vlădeasa, împreună cu partenerii Consiliul Județean Cluj, Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj și Primăria Săcuieu așteaptă o participare numeroasă în acest an.