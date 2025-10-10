Dr. Iustinian Simion, neurochirurg: Am trăit momente inexplicabile științific cu anumite cazuri medicale

Doctorul neurochirurg Iustinian Simion este convins că Dumnezeu este prezent în sala de operații.

Într-un interviu acordat revistei Q Magazine, dr. Simion a afirmat că a trăit momente inexplicabile din punct de vedere științific în sala de operații, care se pot explica numai prin intervenția divină.

„Nu aș putea să vă cuantific cât e om și cât e putere divină într-o operație neuronală, însă știu sigur că omul fără Dumnezeu nu poate realiza nimic. E doar amăgire că poate”.

„Am trăit momente inexplicabile științific cu anumite cazuri medicale pe care le-am operat. Trebuie să nu vrei să vezi o lucrare divină în acest sens. Dar ține de conștiința fiecăruia dintre noi”, a spus medicul.

Medicul, o parte dintr-un tablou mai mare

Dr. Simion a menționat că medicii sunt parte dintr-o lucrare mai amplă de vindecare a oamenilor și că ar fi irațional ca doctorii să-și asume toate meritele în cazul unei operații dificile reușite.

„Trebuie să fim conștienți și să rămânem raționali în ceea ce privește meritele unei operații dificile. Există o linie foarte fină pe care merg chirurgii între a rămâne raționali și echilibrați și a se dumnezeifica. E firea omenească până la urmă, însă nu tot ce putem face ne aparține”.

„Medicii sunt doar niște unelte în această lucrare mult mai amplă, a vindecării semenilor. Cu cât aceste unelte sunt mai bine șlefuite, cu atât și actul medical are o șansă de vindecare mai mare”, a subliniat dr. Simion.

Muzica psaltică, o gură de oxigen pentru suflet

Doctorul Simion este și iubitor al muzicii ortodoxe: în 2011, la Târgu Mureș, a fondat Grupul Psaltic Anastasios. De-atunci și până acum, acesta s-a extins, reușind să capteze membri din toate sferele vieții.

„Ce pot să va spun este faptul că și astăzi avem acest cor pe care îl organizez și dirijez în tandem cu fratele meu, dr. Teodor Simion, medic stomatolog, cu care cânt duminică de duminică la Sfânta Liturghie. Corul este format majoritar din medici, dar și din membri din alte domenii, altele decât teologia: arhitecți, ingineri, IT-iști etc.”

„Pentru mine este gura de aer de care am nevoie după zile pline de stres și de concentrare, și așezarea, și liniștea care îmi dau putere pentru o nouă săptămână plină de operații, provocări și încercări”, a adăugat neurochirurgul.

Foto credit: Q Magazine