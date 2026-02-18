DREPT LA REPLICĂ – o nouă colaborare între Teatrul Național „Lucian Blaga” și Biblioteca Județeană „Octavian Goga“ Cluj

Începând cu data de 20 februarie, Teatrul Național „Lucian Blaga” vă invită de două ori pe lună, vinerea, de la ora 18:00, la Biblioteca Județeană „Octavian Goga“ din Cluj, unde se va desfășura cel mai nou proiect al nostru: Drept la replică. Lecturi teatrale la bibliotecă. Prin această serie de spectacole-lectură, sperăm să trezim apetitul publicului clujean pentru o literatură pe care nu suntem obișnuiți să o citim, ci doar să o urmărim îmbrăcată în forma sincretică revendicată de scenă. Prin prezența și vocile îndrăgiților actori ai Naționalului clujean, povești dintre cele mai fascinante se vor contura în mintea spectatorilor, care pot deveni astfel regizori ai propriilor spectacole imaginare.

Organizând aceste întâlniri ne dorim să lansăm teme de reflecție, să descoperim noi dramaturgi, să schițăm un peisaj al dramaturgiei mai puțin cunoscute (clasică și contemporană, românească și universală) și să trecem printr-un prim filtru al lecturii texte care și-ar putea împlini ulterior destinul în sălile noastre de spectacole. De altfel, după cum sugerează și numele evenimentului, ne dorim ca prezența publicului să devină activă, angajată, unul dintre obiectivele principale fiind și acela de a obține un feedback sincer în legătură cu forța dramatică a pieselor incluse în program. Din acest motiv, după fiecare lectură, spectatorul primește un „drept la replică”, în cadrul unui dialog direct cu actorii și, uneori, chiar cu autorul piesei citite

În prima seară de lecturi teatrale vom asculta, așadar, piesa Subsolul de Sașa Ceban, un text care pătrunde în subteranele războiului, la propriu și la figurat, prezentând încercarea unor refugiați de a se salva prin tuneluri labirintice, veșnic urmăriți de trauma unei forme de dezrădăcinare sufletească. Deși încearcă să-și păstreze luciditatea, personajele ajung să își pună sub semnul îndoielii propria existență, trăind un fel de semi-viață, dictată și totodată izolată de epicentrul conflictului pe care nu îl pot înțelege sau influența.

Textul a fost scris în cadrul DeMONTAT, un program de dramaturgie contemporană românească inițiat de conf. univ. dr. Raluca Sas-Marinescu și lect. univ. dr. Alexandra Felseghi în cadrul direcției de scriitură pentru spectacol a secției de Teatrologie și Jurnalism teatral a Facultății de Teatru și Film, Cluj-Napoca.

Regia spectacolului-lectură îi aparține lui Sorin Misirianțu, iar distribuția este formată din Tudor Jula, Cecilia Lucanu-Donat, Ioana Repciuc și Sorin Misirianțu.

Vă așteptăm, așadar, vineri, la Secția pentru adolescenți a Bibliotecii Județene, Calea Dorobanților nr. 104, etajul IV. Intrarea este liberă.