Emisiuni | VETUS TESTAMENTUM - Portrete ale personajelor biblice

Dreptul Iov | Arhid. Alexandru Salvan

de | feb. 12, 2026

Bine v-am găsit! Sunt Arhid. Alexandru Salvan, iar în cadrul emisiunii Vetus Testamentum vă invit să explorăm împreună marile personalități ale Vechiului Testament, oameni ai credinței prin care Dumnezeu a lucrat în istoria mântuirii. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre Dreptul Iov – una dintre cele mai tulburătoare și mai profunde figuri ale Vechiului Testament.

