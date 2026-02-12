Dreptul Iov | Arhid. Alexandru Salvan

Ev. Luca 15, 11-32 Parabola Întoarcerii fiului risipitor „Şi a zis: Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Şi el le-a împărţit averea. Şi nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a...