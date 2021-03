Drumul Crucii – stația a III-a

Dragi ascultători, continuăm să răspundem la întrebarea despre Drumul Crucii, astăzi vorbind despre stația a treia care comemorează prima cădere a lui Iisus sub povara Crucii.

La Ierusalim pe locul care comemorează a treia staţie s-a înălţat un mic paraclis prin donaţiile soldaților polonezi staționați în Palestina în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, ca mulţumire pentru ajutorul primit. Sculptura în piatră de pe fronton, realizată de T. Zieliensky, îl reprezintă pe Mântuitorul încununat cu spini,ducând împovărătoarea Cruce, urmat de către patru soldaţi romani care formeau escorta, sub comanda unui centurion. La un moment dat, Iisus, epuizat de agonia Ghetsimanilor, de toate evenimentele care au urmat, de la trădarea lui Iuda până la biciuirea sângeroasă din Pretoriu, nu mai poate purta acest instrument al morţii şi cade. În interiorul acestui paraclis există o foarte frumoasă pictură cu Iisus căzut sub povara crucii în priveliștea a miriade de îngeri care Îl privesc cu sfiiciune, tocmai pentru că știu că Fiul Omului a căzut sub povara păcatelor umanității. Un moment de meditație în acest loc te duce cu gândul la faptul că acolo nu sunt doar păcatele celor din trecut și ale celor din viitor, ci și ale noastre, ale celor din prezent, inclusiv ale mele.