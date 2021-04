Drumul Crucii – stația a XI-a

Dragi ascultători, continuăm să răspundem la întrebarea despre Drumul Crucii, astăzi vorbind despre stația a unsprezecea la care comemorăm întinderea și răstignirea Domnului pe Cruce.

Cât de cumplită e pironirea mâinilor și a picioarelor o vedem dintr-o povestire relatată de un scriitor latin din sec. II d. Hr., Apuleius, în Metamorfozele sale: „Abia ajunserăm în Theba şi îndată ne şi apucarăm să iscodim cu grijă ce bogătaşi sunt pe acolo. În cele din urmă am aflat de un oarecare zaraf foarte bogat, care-şi ascundea cu multă iscusinţă averea. Trăia singur cuc, într-o casă mizerabilă dar bine întărită, îmbrăcat în zdrenţe și murdar, culcat pe pungi pline cu aur. Deci, hotărârăm să dăm prima lovitură la el, pentru ca fără bătaie de cap, să punem mâna uşor pe avutul lui. La ivirea nopţii, ne puseserăm la pândă la uşa lui, pe care nu voiam s-o spargem, ca nu cumva zgomotul să trezească din somn pe vecini. Atunci Lamachus, căpitanul nostru, trecu mâna prin gaura uşii şi voi să zmulgă drugul care o închidea. Dar zaraful care simţise totul, se apropie tiptil și cu o lovitură puternică, pironi cu un cui mare mâna căpitanului de scândura uşii. Apoi, lăsându-l aşa atârnat, se sui pe acoperişul tavernei sale, de unde înce­pu să zbiere, chemând în ajutor pe vecini spunând că-i arde casa. Atunci vecinii, spăimântaţi de primej­dia care-i ameninţa şi pe ei, alergară într-acolo. Trebuia sau să ne lăsăm să fim prinşi sau să ne părăsim tovarăşul; de aceea, cu învoirea lui, luarăm o hotărîre potrivită cu împre­jurarea. Dintr-o lovitură tăiarăm mâna căpita­nului şi, lăsînd braţul acolo, am fugit”