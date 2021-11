Duhovnicul este asemeni unui arbore

Bătrânul Amfilohie: “Reverenda este stindardul Bisericii lui Hristos. De aceea, noi care o purtăm, trebuie să ne sforţăm s-o onorăm printr-o viaţă sfântă, pentru ca şi cei ce n-o poartă s-o onoreze şi s-o respecte”. Cuvintele bătrânilor / Părintele Dionysios Tatsis /...