Duhovnicul – Părinte al inimii, în învățătura Sf. Cuv. Efrem Katounakiotul | Constantin Grigore

Duhovnicul este busola fiecărui creștin care și-a asumat ethosul lui Hristos, păzind calea mântuitoare. Fără duhovnic omul se aseamănă călătorului nomad, nestatornic, care rătăcește în lume în funcție de climat, neștiind încotro va merge viața lui. Astăzi scopul este neînsemnat, deoarece principala grijă este supraviețuirea pământească, marcată de compromisuri și tentații mundane, pe alocuri desacralizate.

Sfântul Efrem Katounakiotul ne propune o cale testată, bine definită de Sfinții Părinți, sedimentată pe filiația adoptivă între duhovnic și penitent. Indicativul acestei relații de paternitate filială este revelat în Apoftegmata Patrum, unde caracterul penitential al legăturii este dominată de pecetea purtată de părintele duhovnicesc, ca puternic rugător pentru fiul său duhovnicesc.

Inima Sfântului Efrem Katounakiotul nu a încetat niciodată să suspine pentru fiii săi duhovnicești, îndeosebi pentru Părintele Nichifor, starețul său, al cărui suflet l-a scos din adâncurile iadului. Se topea în rugăciune pentru ca fiii săi duhovnicești să fie ocrotiți de cursele vrăjmașului, să rămână în ascultare și statornicie în lucrarea duhovnicească, sfidând tentațiile și gândurile cele din afară.

Sfântul Cuvios Iosif Isihastul a avut o contribuție definitorie în parcursul duhovnicesc al Sfântului Efrem Katounakiotul. A fost stâlpul pe care s-a sprijinit toată pedagogia ucenicului. Lucrător tainic al vieții contemplative, mediator între Muntele Athos și lume, Sfântul Iosif Isihastul a transmis generației sale un nou suflu monahal, sedimentat pe cuvântul părinților neptici și pe împărtășirea continuă cu Sfintele Taine.

Pentru Sf. Efrem ascultarea de duhovnic este mai mare decât rugăciunea, pentru că ea ,,îl duce pe om nu numai la nepătimirea trupească, dar și la cea sufletească”[1]. Neascultarea poartă pecetea mândriei, a egoismului care nu îngăduie smereniei să locuiască în adâncurile sufletului. Neascultarea este primejdioasă pentru că îl odihnește pe om în propriile gânduri și patimi, impulsionând-l să creadă în ele și să se hrănească cu ele. În acest sens, este ziditor îndemnul Sf. Efrem care spune: ,,Vrei să dobândești rugăciune? Vrei ca atunci când spui: Doamne Iisuse Hristoase”…să curgă râu de lacrimi din ochii tăi? Vrei să trăiești viața îngerilor? Atunci spune: ,,Iertați” și ,,Să fie binecuvântat”, adică fă ascultare”[2].

Sfântul Efrem Katounakiotul și-a clădit viața în Hristos pe temelia ascultării, a dragostei și a smereniei. Ascultarea a revărsat în inima lui focul iubirii lui Dumnezeu, rugăciunea curată, harismele și odihna lui Dumnezeu. Totdeauna considera că Hristos vorbește prin cuvântul Starețului, de aceea, în dese rânduri repeta că cine îl întristează pe stareț prin neascultare, îl întristează pe Dumnezeu. Cunoștea darurile ascultării din experiența avută cu Părintele Nichifor, om aspru și dificil. Când simțea să dezerteze, înăbușea gândul cu bărbăție duhovnicească: ,,-Maica Domnului m-a adus aici, aici o să rămân până la sfârșit”[3]. În toată această lucrare de lepădare a sinelui în fața asprimii Papei Nichifor, un cuvânt greu l-a avut Sf. Iosif Isihastul, care nu l-a dezlegat pe tânărul Efrem de jugul ascultării. La întrebarea dacă e mai bine să-l părăsească pe părintele Nichifor, Sf. Iosif i-a răspuns categoric: ,,-Nu. N-o să pleci. Monahul care pleacă nu sporește. Unde te-a trimis Dumnezeu, acolo rămâi și te nevoiești. Să rămâi cu smerenie, și eu te voi ajuta duhovnicește”[4].

Bărbăția duhovnicească este strâns legată de statornicie. Astăzi, mulți monahi își părăsesc locul de metanie în căutarea unui ,,loc mai bun” care să le permită coborârea minții în inimă. Această înșelare diavolească îl vădește pe monah de examenul răbdării care se dă în timpul luptei, și îl atrage spre un tărâm necunoscut, fără armele prevăzute în lupta împotriva războiului nevăzut. Neascultarea aduce cu sine uneltirile diavolului și urmările gândurilor întunecate, pentru că în neascultare omul se întovărășește cu răul, în timp ce în ascultare lumina îl călăuzește spre misterul vieții în Hristos, învăluit de mireasma minunată a harului. Potrivit acestui pedagog al pustiei ,,dacă ai făcut ascultare, vei merge în Rai. Dacă nu ai făcut ascultare, nu poți să faci rugăciunea minții, nu poți să te împărtășești, nu poți să slujești, ci ești sortit iadului. Privește la Adam, la proorocul Elisei și la Ghiezi. Prin toate aceste exemple te poți încredința că mai mult se odihnește Dumnezeu în ascultare decât în alte virtuți. Și celelalte virtuți ajută, însă cum lucrează ascultarea, nu lucrează celelalte virtuți. De aceea să vă îngrijiți mai mult de ascultare”[5].

Sfântul Efrem așează ascultarea deasupra tuturor virtuților, ca chezășie a mântuirii, pentru că ea aduce pacea. În neascultare pacea și comuniunea sunt fărâmițate de egoismul fatidic, prelins peste inima care, odată cu contaminarea veninului, nu mai pulsează în duhul lui Dumnezeu, în intimitatea frumuseții armonioase a erosului dumnezeieșc, ci se opune rezistent predării desăvârșite duhului mântuirii. Despre pedagogia ascultării la Sf. Efrem Katounakiotul, profesorul Gheorgheos Kroustalakis care l-a cunoscut îndeaproape pe sfânt scria: ,,Gheronda Efrem Katounakiotul a fost ucenicul ascultării desăvârșite și al sfintei smerenii. A făcut ascultare față gânduri tim ode patruzeci de ani față de Stareții săi, așa cum spunea el însuși în omiliile și discuțiile sale didactice. A trăit ascultarea și supunerea în expresia lor duhovnicească desăvârșită până la ultima suflare, scoțând în evidență în tot acest timp prin învățătura sa aceste două virtuți ca fiind valori supreme ale vieții monahale. Inspirația sa didactică a avut ca izvor trăirile duhovnicești”[6].

Starețul Nichifor a fost un stareț simplu. Nu se număra printre cei virtuoși. Și, totuși, prin cuvântul starețului lucra voia lui Dumnezeu. Sfântul Efrem a simțit această evidență când s-a împotrivit odată părintelui său și a plantat un cais. În șapte ani acel cais a înflorit o singură dată, și până la urmă l-a scos din pământ. Altădată, fără binecuvântarea bătrânului a sădit niște copaci și toți s-au uscat. Însă când a făcut-o din nou cu binecuvântarea starețului, toți s-au prins. În pofida muncilor grele și suferințelor pricinuite de bătrânul stareț, Efrem a rămas în ascultare deplină, cu iubirea și afecțiunea unui copil față de tatăl său, îngrijindu-l în ultimii ani în boala pe care a purtat-o ( demență senilă).

Mărturiile care compun sinaxarul Sfântului Efrem Katounakiotul spun că într-adevăr, acesta nu era din lumea aceasta, deoarece se distingea prin supunerea voinței și o ascultare oarbă greu de imaginat nouă, celor care trăim supuși voinței proprii. La Sf. Efrem, ascultarea izvora din iubire și se întărea în smerenie. Ea aducea rugăciunea, nu rugăciunea ascultarea. ,,Toate patimile, puțin câte puțin, sunt vindecate prin ascultare; nu preoția te mântuie, nici postul, nici asceza; doar ascultarea ! Ascultarea face minuni. Ascultarea este smerenie; ascultarea îți va aduce toate harismele! Prin ascultare Hristos îți dă rugăciunea. Rugăciunea nu mântuiește; ascultarea mântuiește”[7]. Ascultarea de duhovnic este scut împotriva atacurilor demonice care caută să-l dezlipească pe om de Împărăția lui Dumnezeu coborâtă în inimă. În laboratorul rugăciunii și ascultării toate se desăvârșesc, toate se transfigurează, pentru că nu poate exista educație niptică și lucrare a minții fără altoirea omului în taina ascultării. Câți din lumea aceasta nu se pierd deoarece nu fac ascultare de duhovnici? Și câți din lumea nu s-au împărtășit de experiențe dumnezeiești pentru că au clădit pe ascultare ? Sfântul Efrem era de părere că cel ce rămâne în ascultare se aseamănă Fiului, devine asemenea Lui, care a făcut ascultare față de Tatăl până la capăt. ,,Diavolul se teme de ascultare, deoarece este vorba de imitarea lui Hristos! Și Domnul, când a venit în lume, făcut ascultare de cei mai de jos. Putem să încercăm. Să vedem unde va afla cineva harul? Cu siguranță, când face ascultare de unul mai mic, acolo va afla harul”[8].

Pedagogia ascultării Sfântului Efrem Katounakiotul este definită prin omorârea iubirii de sine, în care se odihnește egoismul. Cerea o ascultare fără gânduri, cu convingerea că negrul este negru, nu alb. Înrobit de iubirea de sine, omul nu mai poate disocia, și începe să se descompună duhovnicește. Harul se micșorează până într-acolo încât îl părăsește și lasă loc înrâuririlor diavolești să se manifeste în suflet. Sfântul Efrem articulează virtutea ascultării și însemnătatea ei, ca unul ce a cunoscut ascultarea și neascultarea. Experiența neascultării l-a făcut să concluzioneze astfel: ,,Când cineva face ascultare, l-a odihnit pe Dumnezeu. O singură dată am răspuns împotriva Starețului meu. Eu am avut dreptate. Față de părintele Nichiforos. Și a plecat Dumnezeu de la mine”[9].

