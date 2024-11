Duhul privegherilor athonite | Teologul Constantin Grigore în dialog cu psaltul și iconarul Marin Pîntea (conducătorul Grupului Psaltic Iacov Protopsaltul)

Interviul realizat de Constantin Grigore cu psaltul și iconarul Marin Pîntea, coboară în inima cetății duhul privegherilor de la Muntele Athos și semințele duhovnicești pe care acestea le sădesc în sufletele celor care se nevoiesc -, luptându-se cu somnul și gândurile.

Acesta a subliniat ,,calea testată” și ,,plină de roade duhovnicești” a privegherilor, axate pe jertfa personală, vitală în dobândirea trezviei lăuntrice.

Domnule Pîntea, sunteți psalt și iconar, iar în decursul anilor ați fost solicitat în nenumărate rânduri să cântați la strănile Muntelui Athos. Povestiți-ne în câteva rânduri despre duhul privegherilor athonite.

Maica Domnului mi-a dăruit acest mare dar de a ajunge în Sfântul Munte în urmă cu 8 ani, dar în acea perioadă eram isonar. Îmi doream să învăț să cânt iar când am fost pus prima dată în strana Mănăstirii Vatoped m-am simțit în cer. Am fost mișcat lăuntric de fastul și rigurozitatea privegherilor. Timpul a trecut, pelerinajele în Sfântul Munte au devenit o constantă în viața mea, iar odată cu acestea am sporit talantul primit, participând la cât mai multe privegheri. De câțiva ani de când l-am cunoscut pe Gheronda Damaschin, Protopsaltul Sfântului Munte, mergem destul de des sa îl ajutăm la strană, atât în Athos cat și în Grecia continentală. Recent am avut marea binecuvântare de a cânta la privegherea hramului Sfântului Nectarie în Eghina. Gheronda Damaschin cu sinodia în strana dreaptă iar noi în stânga. Noi, ca grup, încercăm sa aducem o parte din duhul Sfântului Munte prin privegherile pe care le facem, dar suntem departe de a atinge frumusețea slujbelor athonite.

În primul rând, în tradiția aghiorită accentul cade pe rugăciune și nevoință. Aspectul tehnic al cântării este un plan secundar. Adesea sunt puși sa cânte monahi bătrâni fără prea mult talent dar care prin trăirea și viata pe care o au reușesc să miște inimile celor care îi ascultă. Asta nu înseamnă că cei prezenți în strană nu dau tot ce au mai bun. Dar ordinea priorităților este diferită. Putem spune așadar că duhul privegherilor athonite este unul isihast dar plin de bărbăție, bucurie lăuntrică și nădejde. Iar cântările contribuie mult la această trezvie.

Arhimandritul Emilianos Simonopetritul învăța că o oră de rugăciune la miezul nopții valorează mai mult decât zece ore de rugăciune în timpul zilei. Este privegherea un act de eroism duhovnicesc care poate naște în noi trezvia ?

Există o liniște a nopții extrem de diferită de orice liniște de peste zi. Chiar și în Sfântul Munte unde ziua este liniște în cele mai multe locuri, părinții au ales sa ducă mai departe această rânduială primită de la înaintași de a se nevoi noaptea. Este o cale testată și plină de roade duhovnicești. Din umila mea experiență am observat că cu cât e mai lungă și obositoare privegherea, cu atât trupul se domoleste și lasă loc cântărilor și rugăciunilor să pătrundă în suflet. Jertfești somnul pentru a te ruga, iar această jertfa nu rămâne fără răsplată.

Știm că sunteți să-i spunem așa: ,,un psalt pe linia Danieleilor”. Ați cântat în nenumărate rânduri alături de Părintele Damaschin Neoskitiotul și Sinodia sa. Ce ne puteți spune despre stilul cântării Părinților de la Nea Skiti ?

Suntem cam singurii ucenici ai Părintelui Damaschin Neoschitiotul și de aceea încercăm sa aducem în limba română ceea ce părinții cântă în greacă. Aici mă refer la repertoriu, interpretare și ifos. În Sfântul Munte muzica s-a învățat prin ucenicie de la cei mai buni. Tradiția Danielelior vine tocmai de la Sfântul Daniil Katunakiotul și s-a perpetuat prin ucenici. Ultimul dintre bătrânii Danielei a fost Părintele Daniil care a murit acum doi ani și pe care am avut marea șansă să îl cunosc. Stilul lor de cântare străbate firescul omului. Ei cântă cum se roagă, cum citesc un psalm. Pauzele în cântare sunt lungi și inegale, iar ritmul este rupt de multe ori tocmai pentru a rupe monotonia. Gheronda Damaschin spune de multe ori că o cântare trebuie sa fie rugăciune, iar rugăciunea nu poate fi un act forțat. Pe lângă toate acestea, ei se deosebesc și prin formulele de interpretare specifice danieleilor.

Cum ați primit vestea demersului în vederea canonizării Cuviosului Nectarie Protopsaltul, socotit ,,privighetoarea Sfântului Munte”? Cine a fost acest Nektarios Vlachos ?

Despre Schimonahul Nectarie de la Schitul Prodromu se pot scrie cărți. Mă rezum doar la faptul că din mărturiile celor care l-au cunoscut, știm ca era supranumit,, al doilea Cucuzel” ,,privighetoarea Sfântului Munte ” ,,Protopsaltul Sfântului Munte” etc. A fost un om care a schimbat fața Athosului și a cântării psaltice întrucât a avut mulți ucenici și a scris și a tradus nenumărate cântări în limba română. Era invidiat de mulți psalți greci. Se spune că unii au venit tocmai de la Constantinopol în Sfântul Munte, să vadă dacă chiar este atât de bun cum se spunea. Și de fiecare dată cuviosul i-a smerit prin frumusețea vocii și măiestria cu care interpreta cântările. Vestea canonizării sale este bine primită în contextul actual în care muzica psaltică cunoaște o înflorire în România. Sunt tot mai mulți oameni care afla despre această muzică, se organizează cursuri, privegheri de noapte în tot mai multe locuri, iar Sfântul Nectarie Protopsaltul va fi un reper și un stâlp de sprijin pentru toți cei care pun umărul la recuperarea și promovarea acestei tradiții a psaltichiei.

Domnule Pîntea, ca pictor de icoane ce le recomandați tinerilor care voiesc să urmeze această cale?

Icoana este un mod de viață. Cei care vor să învețe acest meșteșug trebuie sa cunoască faptul că este o cale nu un hobby. Viața pe care o duci se transpune în icoană. Duhul celui care o pictează rămâne prezent în materia acesteia, lucru simțit de cei care se roagă înaintea ei și i se închină. De aceea, pe lângă ucenicia ce trebuie făcută lângă un iconar iscusit, este nevoie de așezare sufletească și îndrumare duhovnicească.

Pe lângă râvna privegherilor de toată noaptea, un alt lucru pe care îl știm despre dumneavoastră este implicarea în evenimentele caritabile. Recent ați pictat o icoană pentru o expoziție caritabilă de artă sacră, în demersul construirii Centrului de îngrijiri paliative pediatrice (Sfântul Hristofor” ), la Cluj-Napoca. Este o modalitate prin care un iconar își poate desăvârși lucrarea, aplecându-se spre suferințele aproapelui?

Recunosc că nu pictez suficient pentru cauze mobile, dar după acele puține fapte de acest gen, pot spune că am simțit ajutorul lui Dumnezeu de fiecare dată în realizarea icoanelor care au urmat. Este o modalitate de a-ți jertfit timpul și priceperea pentru sprijinirea aproapelui, iar după cum bine știm Dumnezeu nu rămâne niciodată dator.

Domnule Pîntea, vă mulțumesc că ați dat curs invitației mele. Fie ca prin mijlocirile sfinților să rămâneți în aceeași râvnă și dragoste în lucrarea pe care o desfășurați !

Doamne, ajută!