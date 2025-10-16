Duhul privegherilor de noapte – Constantin Grigore în dialog cu psaltul și iconarul Pîntea Marin

Pîntea Marin este dirijorul Grupului psaltic Iacov Protopsaltul, o prezență discretă și pilduitoare în peisajul duhovnicesc – un om în care se împletesc armonios rânduiala cântării psaltice cu meșteșugul icoanei și cu dorul de Dumnezeu ce se arată prin priveghere și rugăciune. Psalt cu har și pricepere, iubitor al melosului aghiorit pe care îl slujește cu evlavie și dăruire, d-l Pîntea nu este doar un psalt al strănilor, ci un rugător care trăiește cântarea ca pe o jertfă adusă lui Dumnezeu.
În același timp, ca iconar, el dă glas tainelor credinței prin linii și culori așezate cu rugăciune, într-o lucrare tăcută, dar profund teologică. Icoanele sale sunt nu doar opere de artă, ci ferestre spre veșnicie, rod al unui suflet cizelat prin ani de dăruire și muncă. Privegherile de noapte și slujbele lungi nu sunt pentru el o osteneală, ci un loc de întâlnire cu Dumnezeu, cu sfinții și cu propria inimă.
Cum a dăruit un preot clujean moștenirea familiei: Copiii bolnavi incurabil vor primi alinare la Centrul „Sf. Hristofor”
Efainlacluj.ro prezintă povestea Părintelui Emanuel Komives, care a donat un teren moștenire de familie pentru construirea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sf. Hristofor” din Sânnicoară, comuna Apahida, județul Cluj. Construit în timp record de...