Duminica a 26-a după Rusalii în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

În Duminica a 26-a după Rusalii, 23 noiembrie 2025, când în biserici s-a citit Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Din sobor au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial, slujitori ai Catedralei și părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, între care: preotul Eugen Adrian Truța, secretarul Eparhial; arhim. lect. univ. dr. Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei; și arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul facultății.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de Sergiu Stanciu.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfinția Sa a rostit un amplu cuvânt de învățătură, explicând sensurile duhovnicești ale pericopei.

Ierarhul a vorbit mai întâi despre semnificația termenului „nebunie” în înțelesul Sfintei Scripturi, arătând că bogatul din parabolă nu este numit astfel pentru că avea multe bunuri, ci pentru că a ignorat realitățile esențiale ale vieții duhovnicești.

„Zice psalmul: Zis-a cel nebun în inima sa: nu este Dumnezeu. În primul rând, Scriptura numește nebunie negarea lui Dumnezeu, dar și ignorarea realităților veșnice și încrederea absolută în sine. În Pilde găsim scris: cel ce urăște certarea este nebun, iar calea celui nebun este dreaptă în ochii lui. Cam în acest sens a fost numit de Dumnezeu nebun omul bogat din parabola auzită astăzi.”

În continuare, Preasfințitul Samuel a vorbit despre contrastul dintre hrana trupului și hrana sufletului, subliniind că omul nu trăiește doar din cele materiale, ci mai ales din relația vie cu Dumnezeu.

„Omul are nevoie de două tipuri de hrană: una materială pentru trup și una spirituală pentru suflet, iar această hrană este Cuvântul lui Dumnezeu. Din el sufletul se hrănește cu înțelepciune, iubire, milă și iertare. Nebunia bogatului, și a oricărui om materialist, constă în a îmbia sufletul cu lucruri materiale și în a se crede stăpân peste timp. Dar Dumnezeu este suveran al vieții: El aprinde candela și tot El o stinge, după cum socotește.”

Sfânta Liturghie s-a desfășurat în prezența unui număr mare de credincioși clujeni, care au venit să se roage și să-I mulțumească lui Dumnezeu pentru binefacerile primite.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Vasile Câlea

Mai multe poze AICI