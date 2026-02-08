Duminica a 34-a după Rusalii în Parohia „Sfânta Treime”, din localitatea Unguraș, județul Cluj

În Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor), 8 februarie 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit în Parohia „Sfânta Treime”, din localitatea Unguraș, județul Cluj.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a arătat că pericopa evanghelică pune înaintea fiecărui om două atitudini fundamentale: statornicia în casa Tatălui și libertatea dezordonată care duce la înstrăinare, dar care poate fi vindecată prin pocăință.

„Cei doi fii din pildă ne reprezintă pe noi toți: pe de o parte, libertatea de a rămâne în comuniune cu Dumnezeu, iar pe de altă parte, libertatea de a ne îndepărta de El. Din fericire, pilda nu se oprește la rătăcire, ci ne arată întoarcerea prin pocăință”, a subliniat Preasfinția Sa.

Pentru a ilustra pericolul unei îndepărtări lente și aproape neobservate de Dumnezeu, ierarhul a amintit cazul regelui Solomon, care, deși înzestrat cu înțelepciune și daruri alese, a alunecat treptat în păcat.

„Nu a fost o lepădare bruscă de credință, ci o îndepărtare lentă. Darurile nu ne apără automat; ele cer veghe și fidelitate. Așa cum spune Canonul Sfântului Andrei Criteanul, harul se poate îndepărta atunci când inima se lasă sedusă”, a arătat ierarhul.

Un alt accent al predicii a fost pus pe respectul lui Dumnezeu față de libertatea omului, dar și pe drama libertății fără hotare.

„Dumnezeu nu-l oprește pe om cu forța. Îngăduie plecarea, dar Evanghelia ne arată eșecul libertății care se înstrăinează de Dumnezeu. De aceea este esențial să înțelegem momentul în care inima noastră începe să slăbească și să ne întoarcem fără amânare”, a spus Preasfinția Sa.

Ierarhul a evidențiat caracterul urgent al pocăinței, amintind că fiul risipitor „s-a sculat pe loc” și s-a întors la tatăl său, fără amânare.

„Oricât de departe ar fi omul, se poate întoarce. Avem un Dumnezeu cu inimă de Tată, Care spune fiecărui fiu rătăcitor: «Mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat»”.

În încheiere, ierarhul a îndemnat credincioșii ca, în această perioadă a Triodului, să acorde o atenție deosebită spovedaniei și mărturisirii sincere înaintea lui Dumnezeu, arătând că pocăința deschide calea împărtășirii cu harul dumnezeiesc.

„În această perioadă este foarte important să ne spovedim și să mărturisim cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu tot ceea ce am greșit. Atunci, Tatăl nostru cel ceresc va face și pentru noi ospăț din vițelul cel îngrășat, dăruindu-ne Trupul și Sângele Fiului Său, spre iertarea păcatelor și spre mântuirea noastră”, a subliniat Preasfinția Sa.

Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit slujba de binecuvântare a iconostasului bisericii și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în sobor de clerici. Din sobor au făcut parte pr. Costinel Șoaită, directorul Asociației Filantropia Ortodoxă Dej, pr. Mircea Adrian Luca, parohul comunității, arhidiaconul Cristian Deneș, slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, precum și alți preoți invitați.

La momentul rânduit, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul l-a hirotonit întru diacon pe Alin Vasile Nuț, care urmează a fi hirotonit preot pe seama Parohiei Mănășturu Românesc, filia Văleni, Protopopiatul Huedin.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de preoți și tineri teologi.

La final, parohul Mircea Adrian Luca a adresat un cuvânt de mulțumire ierarhului, care a primit, în semn de recunoștință, o icoană cu Maica Domnului. Pentru întreaga activitate pastoral-administrativă desfășurată în cei nouă ani de slujire în Parohia Unguraș, ierarhul l-a hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta crucea pectorală. Primarul comunei Unguraș, Alin-Cristian Rotar, a fost distins cu Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni, iar alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire.

La slujbă au participat numeroși credincioși, care au trăit momente de profundă bucurie duhovnicească, în duh de rugăciune, liniște și comuniune frățească.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Pr. Cătălin Feier și Marian Șomlea

Mai multe poze AICI