Duminica a 5-a din Postul Mare la Beclean

În Duminica a 5-a din Postul Mare (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca), 29 martie 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit în Parohia „Buna Vestire” din Beclean, județul Bistrița-Năsăud.

De la ora 10:00, în biserica parohială, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: preotul paroh Cristian Dragoș, care este și protoiereul Protopopiatului Beclean, duhovnicul Mănăstirii Pantocrator din Beclean – protosinghelul Luca Gheberta, inspectorul școlar pentru disciplina Religie din cadrul ISJ Bistrița-Năsăud – pr. prof. Adrian Cherhaț, arhidiaconul Dan-Grigore Văscu, directorul postului de radio Radio Renașterea, precum și alți preoți din oraș și împrejurimi.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice, ierarhul a vorbit despre dorința omului de a progresa și de a se desăvârși, arătând că aceasta este sădită de Dumnezeu în ființa umană, dar poate fi orientată greșit.

„Dumnezeu, atunci când l-a creat pe om, a pus în ființa lui dorința de desăvârșire, dorința de progres duhovnicesc, dorința de a crește în virtuți, în curăție și în sfințenie. Însă, în momentul în care omul a ieșit din ascultarea de Dumnezeu, această dorință și-a schimbat direcția: în loc să caute sfințenia, omul caută împliniri lumești – să fie mai bogat, mai puternic, mai slăvit. Sfântul Ioan Scărarul spune că este în firea omului să dorească slava, însă nu pe cea falsă, ci pe cea adevărată, care este slava lui Dumnezeu”, a explicat ierarhul.

În continuare, Preasfinția Sa a arătat că dorința de slavă trebuie curățită și orientată spre Dumnezeu, pornind de la exemplul apostolilor Iacov și Ioan.

„Iacov și Ioan îi cer Mântuitorului să-i pună de-a dreapta și de-a stânga Lui, iar Domnul nu le împlinește cererea pe moment, pentru că nu erau încă pregătiți. Dar le-a dat mult mai mult: au ajuns la această slavă după ce li s-a schimbat gândirea și au ajuns să gândească duhovnicește. Dumnezeu îi cheamă pe toți oamenii la slava Sa, dar pentru aceasta trebuie să devenim vrednici. Cel care a gustat din slava cea de sus desconsideră orice slavă pământească”, a subliniat ierarhul.

Deasemenea, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a vorbit despre sensul adevărat al autorității și al ierarhiilor, arătând că acestea trebuie trăite în duh de slujire.

„Să nu înțelegem că acest cuvânt al Domnului desființează ierarhiile. Ele au rostul lor atât în Biserică, cât și în societate. Însă este esențial ca fiecare să-și înțeleagă rolul așa cum l-a arătat Mântuitorul: „Știți că cei care se socotesc stăpânitori ai neamurilor domnesc peste ele… dar între voi nu trebuie să fie așa”. Adevărata măreție nu constă în stăpânire, ci în slujire”, a arătat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, dirijat de cântărețul bisericesc Vasile Tecar.

La finalul slujbei, părintele protopop Cristian Dragoș, în calitate de paroh, a adresat un cuvânt de mulțumire ierarhului pentru prezența și binecuvântarea adusă comunității. În semn de recunoștință, din partea comunității parohiale, Preasfinția Sa a primit în dar un epitrahil și un omofor mic, iar credincioșii prezenți au primit cărți duhovnicești oferite de parohie.

La slujbă au participat numeroși credincioși din orașul Beclean și din împrejurimi, precum și autorități locale și județene, in frunte cu senatorul – Mircea Cristian Nicula.

Istoric

Parohia Ortodoxă Beclean IV a luat fiinţă la data de 1 februarie 2015, la iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, prin hotărârea nr. 659/2015 a Permanenţei Consiliului Eparhial din cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. Biserica „Buna Vestire” a fost ediciată în anul 1892, în formă de navă, din piatră cioplită intercalată cu zidărie din cărămidă, cu un turn la intrare ce măsoară 25 m înălțime; naosul este dominat de trei bolți zidite din cărămidă care sunt susținute de două arce transversale, tot din cărămidă.

Inițial, biserica a deservit o parte a comunității romano-catolice locale. În anul 1935, aceasta a fost achiziționată de frații Pompei și Iacob Făgărășan, fii ai orașului Beclean, primul preot, iar cel de-al doilea medic militar, care au donat-o ulterior Episcopiei Greco-Catolice din Cluj-Napoca. Pisania bisericii consemnează că în data de 20 octombrie 1935 aceasta a fost sfințită de către Episcopul Iuliu Hossu. În contextul anului 1948, odată cu revenirea comunităților greco-catolice la Ortodoxie, biserica a intrat în proprietatea Episcopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului. Lăcașul a fost resfințit la 28 iulie 1974 de către Arhiepiscopul Teofil Herineanu. În anul 1989, biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica tempera grasă, realizată de pictorii Tistu Victor din Bacău și Ștefan Teodor din Baia Mare, fiind totodată înlocuit iconostasul cu unul nou, sculptat în lemn de către meșterul Ivan Radu din Bistrița.

Odată cu înființarea noii parohii, în anul 2015, a fost instalat ca preot paroh părintele Cristian Dragoș, care din anul 2021 îndeplinește și slujirea de protopop al Protopopiatului Beclean.

Începând cu același an, biserica a intrat într-un amplu proces de restaurare și înnoire, care a cuprins refacerea turnului clopotniță, a acoperișului și a șarpantei, reabilitarea fațadelor, înlocuirea tâmplăriei, amenajarea curții și construirea unui altar de vară, precum și alte lucrări necesare bunei desfășurări a vieții liturgice.

Începând cu anul 2024, la biserică se desfășoară lucrări de pictură interioară în tehnica frescă, realizate de pictorii Alexandru și Oana Huzum.

Text: Marian Șomlea și Viorica Văscu

Foto: Vasile Hertely

