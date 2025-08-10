Duminica a 9-a după Rusalii, prăznuită în parohia Viile Tecii, protopopiatul Bistrița

În Duminica a 9-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Viile Tecii, protopopiatul Bistrița.

Ierarhul a fost primit la ora 9:30, la intrarea în sat, de călăreți și tineri îmbrăcați în straie populare, parcurgând astfel satul până la biserică, după obiceiul strămoșesc de întâmpinare al chiriarhului.

Începând cu ora 10:00, la altarul de vară din proximitatea bisericii, ierarhul a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, având alături în rugăciune mai mulți preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – părintele arhidiacon Ioan Claudiu Grama, protopopul de Bistrița – părintele Marius Pintican, preotul paroh din Viile Tecii – părintele Dumitru Burduhos, precum și alți clerici invitați.

După citirea pericopei evanghelice rânduite, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură intitulat “Îndoială în credință și intervenția salutară a Domnului Iisus Hristos“. În cadrul acestuia, Părintele Mitropolit Andrei a evidențiat atributul de răscumpărător și sprijinitor al Mântuitorului Iisus Hristos, precum și caracterul restaurator al Bisericii.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul coral “Axion” al Bisericii “Sfinții Trei Ierarhi” din Bistrița, coordonat de Dan Onița.

Imediat după cântarea Axionului, ierarhul l-a hirotonit diacon pe teologul Alexandru Popa. Acesta urmează să fie hirotonit preot pe seama parohiei Surduc din protopopiatul Turda.

La momentul Chinonicului, interpretele Cornelia Ardelean Archiudean, Teodora Florea, Mădălina Oltean și Alina Bucur au cântat, împreună cu toți credincioșii, pricesne închinate Maicii Domnului.

În semn de apreciere și recunoștință pentru întreaga activitate pastoral-misionară, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l-a ridicat la rangul de sachelar pe preotul paroh Dumitru Burduhos. De asemenea, primarul și viceprimarul comunei Teaca, de care aparține administrativ-teritorial și localitatea Viile Tecii, domnii Florin Oltean și Horațiu Sorin Nacu, au fost distinși cu Ordinul “Mihai Vodă”. Totodată, domnul Simeon Drecșan a primit Ordinul “Sfinții Martiri Năsăudeni”, iar fostului primar al comunei Teaca, domnului Iustian Muntean, i-a fost acordat Ordinul “Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni. Mai mulți ctitori și binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, preotul paroh a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare și i-a oferit în dar, un tablou pictat al satului.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a oficiat slujba de binecuvântare a casei parohiale care, în ultimii ani, a fost renovată.

La slujbă au participat oficialități județene și locale, alături de numeroși credincioși și fii ai satului, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare specifice zonei.

SCURT ISTORIC

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Viile Tecii, comuna Teaca, a fost edificată între anii 1883-1887, fiind construită din cărămidă şi piatră. A fost sfințită în anul 1943 de către vrednicul de pomenire Episcopul Nicolae Colan.

Începând cu anul 2011, lăcașul de cult a trecut prin ample lucrări de renovare și înfrumusețare, atât la interior, cât și la exterior, alături de casa parohială și spațiile adiacente. Între ani 2014-2018 biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica frescă, realizată de pictorul Simion Seserman, și s-a realizat un iconostas sculptat în lemn de stejar.

La data de 22 septembrie 2019, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a resfințit biserica parohială, trecută printr-un proces de restaurare și înfrumusețare.

Parohia este formată dintr-o comunitate mixtă din punct de vedere etnic. Aici locuiesc, deopotrivă, români și rromi.

Din cele două sate alăturate, Viile Tecii și Galații Bistriței, își are descendența maternă primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea.

Text și foto: Dragoș Stroian