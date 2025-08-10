Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare – potolirea furtunii; Rugăciunea lui Iisus) | Pr. Prof. Stelian Tofană

Cuvântul de învățătură rostit de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană în Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare – potolirea furtunii; Rugăciunea lui Iisus) în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, 10 August 2025.
Mitropolitul Andrei: „Îndoială în credință și intervenția salutară a Domnului Iisus Hristos” | Predică în Duminica a 9-a după Rusalii
https://www.youtube.com/watch?v=KhzOtVZpgWE Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica a 9-a după Rusalii (Potolirea furtunii),...