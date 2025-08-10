Radio Renașterea

Pr. Prof. Stelian Tofană

Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare – potolirea furtunii; Rugăciunea lui Iisus) | Pr. Prof. Stelian Tofană

aug. 10, 2025 | Predici, Predici Pr. Prof. Stelian Tofană

Cuvântul de învățătură rostit de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană în Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare – potolirea furtunii; Rugăciunea lui Iisus) în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, 10 August 2025.

Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare - potolirea furtunii; Rugăciunea lui Iisus) | Pr. Prof. Stelian Tofană
