Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată) | Pr. Prof. Stelian Tofană

Cuvântul de învățătură rostit de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană în Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată) în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, 28 Septembrie 2025.
Mitropolitul Andrei: „Muncă și rugăciune” | Predică la Duminica a 18-a după Rusalii | 2025
Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit în Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată),...