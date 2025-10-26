Radio Renașterea

Arhim. Dumitru Cobzaru

Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor) | Arhim. Dumitru Cobzaru

oct. 26, 2025 | Predici, Predici Arhim. Dumitru Cobzaru

Cuvântul de învățătură rostit de Preacuviosul Arhim. Dumitru Cobzaru, Exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului în Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor) în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca26 Octombrie 2025.

Arhim. Dumitru Cobzaru

Exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului

