Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor) | Arhim. Dumitru Cobzaru

Cuvântul de învățătură rostit de Preacuviosul Arhim. Dumitru Cobzaru, Exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului în Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor) în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, 26 Octombrie 2025.
Cuvânt IPS Andrei: Consfătuirea anuală a profesorilor de religie din județul Cluj | 2025
Cuvântul de învățătură al Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, rostit la Consfătuirea anuală a profesorilor de religie din...