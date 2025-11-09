Radio Renașterea

Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair) | Pr. Vasile Ioana

nov. 9, 2025 | Predici

Cuvântul de învățătură rostit de Pr. Vasile Ioana, Parohul Bisericii “Sfântul Nicolae Dintr-o Zi”, Protoieria Sector I Capitală, în Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair) în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, 09 Noiembrie 2025.

