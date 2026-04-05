Duminica Floriilor, prăznuită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca | 2026

La Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim (Duminica Floriilor), 5 aprilie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Din sobor au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial, slujitori ai Catedralei și părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu, în frunte cu arhim. lect. univ. dr. Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Hristos – Împăratul nostru”, pornind de la versetele scripturistice: „A doua zi, mulţime multă, care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, au luat ramuri de finic şi au ieşit întru întâmpinarea Lui şi strigau: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!” (Ioan 12, 12-13).

„Domnul Iisus Hristos, Care în toată misiunea Sa a fost atât de smerit, la sărbătoarea Floriilor, totuși, a acceptat să fie preamărit. De aceea și cuvântul de învățătură l-am intitulat: «Hristos – Împăratul nostru». A intrat în Ierusalim, a fost aclamat, iar mulțimile au strigat: «Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului». Acum, întrebarea simplă, dar foarte importantă, este: de ce erau entuziasmate mulțimile? De ce strigau «Osana»? Ce biruință a purtat Împăratul nostru? Să știți că Împăratul nostru, Hristos, a purtat cea mai mare biruință: biruința asupra morții și a păcatului”, a spus IPS Andrei.

Ierarhul a subliniat că Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lume ca Domn al vieții și a biruit moartea.

„La această sărbătoare frumoasă, cântările Bisericii ne arată că Domnul Hristos este un Mare Biruitor, iar biruința Lui este asupra morții. Astfel, troparul sărbătorii ne spune astfel: «Învierea cea de obște mai înainte de Pătimirea Ta încredințând-o, pe Lazăr din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței purtând, Ție, Biruitorului morții, strigăm: Osana Celui dintru înălțime! Binecuvântat ești, Cel ce vii întru numele Domnului!». De ce suntem așa entuziasmați? Ne spune troparul: pentru că Hristos a biruit moartea. L-a înviat pe Lazăr și, mai mult decât atât, a anticipat învierea noastră a tuturor”.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a arătat că învățătura creștină afirmă că existența omului nu se încheie odată cu moartea, ci se deschide spre viața veșnică, în comuniune cu Dumnezeu.

În acest sens, amintind de momentul învierii lui Lazăr, când Domnul Iisus Hristos le-a mângâiat pe surorile acestuia, Marta și Maria, ierarhul a citat cuvintele Mântuitorului: „Amin, amin zic vouă: cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi; iar cel ce trăiește și crede în Mine nu va muri în veac” (Ioan 11, 25-26).

„Dumneavoastră ați venit la Sfânta Biserică, în ziua de Florii, pentru că toți credem în Hristos, iar El ne încredințează că cel ce crede în El nu moare, ci are viață veșnică. Ce promisiune mai importantă decât aceasta poate exista? Nicio altă promisiune. El este Împăratul nostru.”

Totodată, a vorbit despre întreita slujire a Mântuitorului:

„Știm că Domnul Hristos are trei demnități: Împărat, Proroc și Mare Preot (Arhiereu). Astăzi ne aducem aminte că El este Împăratul nostru, Care, la vremea cuvenită, ne va învia și pe noi din morți”.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu.

La finalul slujbei, conform tradiției din Duminica Floriilor, Înaltpreasfinția Sa a citit rugăciunea de binecuvântare a stâlpărilor, care, la ieșirea din sfântul lăcaș, au fost împărțite tuturor celor prezenți.

La Sfânta Liturghie au luat parte mii de credincioși clujeni. Mulți din cei prezenți au participat la slujbă în fața Catedralei din Piața Avram Iancu, rugându-se alături de ierarh pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru încetarea războaielor, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii.

Scurt istoric

Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului", este unul dintre cele mai importante monumente de artă românească din Ardeal, un edificiu monumental înălțat după Marea Unire de la 1 decembrie 1918, construit în stil neobizantin, cu elemente româneşti, între anii 1923-1933, la iniţiativa şi sub îndrumarea vrednicului de pomenire Episcop Nicolae Ivan. Catedrala a fost închinată Adormirii Maicii Domnului și a fost zidită spre amintirea zilei de 15 august 1916, când oștile române au intrat în pământul Ardealului robit de veacuri, pentru înfăptuirea unității neamului. Lucrările de construcție au început în data de 10 septembrie 1923, iar în data de 7 octombrie 1923 a fost pusă piatra de temelie a Catedralei, urmând ca după 10 ani să fie încheiat procesul de ridicare. La sfinţirea acesteia, în data de 5 noiembrie 1933, au participat Patriarhul Miron Cristea, Regele Carol al II-lea, Marele Voievod Mihai, Principele Nicolae, Primul-ministru Alexandru Vaida-Voevod, membri ai Guvernului şi mari demnitari ai Statului Român.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului